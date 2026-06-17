Espectacular salida de vía con vuelco de un camión en la A-11, a su paso por un pueblo de Zamora

Imagen del camión volcado en la A-11 a su paso por Coreses. Fotografía: Bomberos de la Diputación de Zamora.

Los Bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido, esta mañana en un accidente de tráfico que se ha registrado en la Autovía A-11, a la altura del término municipal de Coreses. En concreto en el kilómetro 451 de dicha vía y sentido Valladolid, como han añadido fuentes del 112, a las 12:56 horas.

Un siniestro que se ha producido, como señalan fuentes del cuerpo, cuando un vehículo articulado ha colisionado por alcance con un vehículo de mantenimiento de la autovía que se encontraba realizando trabajos de señalización asociados a un vehículo de desbroce. El camión ha quedado a unos cuatro metros de distancia de la vía.

Como consecuencia del impacto, el vehículo articulado ha sufrido una salida de vía y posterior vuelco. Afortunadamente, no se han registrado heridos de consideración. Pese a todo, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió recursos al lugar.

El vehículo articulado ha presentado un derrame de combustible, por lo que los efectivos del Consorcio han procedido a las labores de contención y control del vertido, con el fin de evitar riesgos adicionales para la seguridad vial y el medio ambiente.