Detenidos por usar los fondos de una asociación de Palencia para comprar una casa, pagar la comunidad y viajes

Policía Nacional en Palencia en una imagen de archivo. Brágimo / ICAL

Dos personas han sido detenidas y una tercera investigada por utilizar los fondos de una asociación asistencial de Palencia para afectados por enfermedades neurodegenerativas y sus familias para fines privados.

Los hechos investigados, según la investigación de la Policía Nacional, se habrían prolongado durante varios años y los fondos, estimados en unos 25.000 euros, aunque no se descarta que se incrementen, se usaron para adquirir una vivienda, pagar la comunidad, viajes y en compras comerciales.

La investigación se inició en 2025 a petición de la Fiscalía Provincial de Palencia, que ordenó a la Policía Nacional la práctica de distintas actuaciones para esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión económica de la entidad.

Las pesquisas se llevaron a cabo durante varios meses bajo la coordinación del Ministerio Fiscal primero y después con el control judicial.

Todo ello se tradujo en un exhaustivo y complejo trabajo de análisis documental, financiero y tecnológico por el elevado volumen de información examinada y la dificultad de las operaciones objeto de investigación.

Durante las actuaciones se analizó documentación bancaria, administrativa y contable, además de información requerida a entidades financieras, compañías de servicios y otras empresas relacionadas con las operaciones que han sido investigadas.

Los resultados fueron el hallazgo de indicios de que los fondos de la asociación habrían sido presuntamente utilizados para fines privados de las personas investigadas.

Ya en una fase avanzada de la investigación y con la pertinente autorización judicial, la Policía Nacional efectuó diversas entradas y registros, durante las cuales se intervino abundante documentación, soportes informáticos y dispositivos de almacenamiento digital de interés para los hechos investigados.

El análisis de estos efectos intervenidos permitió ampliar y reforzar los indicios obtenidos durante las pesquisas y completar las diferentes líneas de investigación abiertas.