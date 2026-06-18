Confirmado por el Gobierno: licitadas las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid por 50 millones

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo EFE

El Gobierno de España ha licitado las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, un proyecto que contará con un coste de 49,98 millones de euros y un plazo de 30 meses para su ejecución.

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación estará abierto hasta las 14:00 horas del próximo 20 de julio, según el anuncio de licitación publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ello después de que el martes el Consejo de Ministros autorizara la celebración de este contrato, tras quedar desierta la anterior licitación, que se reducía a 42,42 millones de euros.

La Secretaría de Estado de Justicia ya licitó en marzo de este año el contrato de obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid.

Tras el cierre del plazo de presentación de ofertas, el 21 de abril, la Mesa de Contratación decidió una semana después excluir la única propuesta recibida, dado que superaba el montante previsto.

Con ello declaró desierta la licitación, lo que se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 18 de mayo.

Ahora, la Secretaría de Estado de Justicia tiene la autorización del Consejo de Ministros para poner en marcha un nuevo concurso, que eleva el presupuesto con el fin de ser más atractivo para las empresas constructoras.

22.312 metros cuadrados

El proyecto está previsto que se ubique en las parcelas del antiguo Colegio El Salvador, con una superficie construida inicial de 22.312,94 metros cuadrados y la posibilidad de una ampliación futura de 11.433,51 metros cuadrados adicionales.

El diseño responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad y funcionalidad, incorporando el modelo de Tribunales de Instancia para optimizar espacios y mejorar la atención al ciudadano.

El complejo albergará 15 plazas judiciales de la Sección Civil; cinco plazas judiciales de la Sección de lo Social; dos plazas judiciales de la Sección de lo Mercantil y cuatro plazas judiciales de la Sección de lo Contencioso-Administrativo; o plaza judicial de la Sección de Menores.

También la Fiscalía Provincial y la Fiscalía de Menores; el Registro Civil; el Servicio Común General; el Servicio Común de Ejecución y el Servicio Común de Tramitación; el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; un salón de actos para macrojuicios; sala de lactancia y 68 plazas de aparcamiento.

El proyecto garantiza la independencia funcional y la privacidad de áreas sensibles, como Menores o el Instituto de Medicina Legal, mediante accesos diferenciados.