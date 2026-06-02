El Gobierno eleva en más de 7,5 millones el presupuesto para la Ciudad de la Justicia: la anterior licitación quedó desierta

Recreación de la futura Ciudad de la Justicia de Valladolid.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la celebración de un nuevo contrato de obras para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Valladolid por un valor estimado de 49,98 millones de euros.

Esta decisión del Ejecutivo central llega tras la necesidad de reajustar los costes, después de que la licitación previa, presupuestada en 42,42 millones de euros, quedase oficialmente desierta al no adecuarse la única oferta presentada a las exigencias económicas fijadas inicialmente, dado que superaba el montante previsto.

La Secretaría de Estado de Justicia abrió el primer proceso el pasado mes de marzo con un plazo de ejecución de 30 meses.

Aunque el periodo para la recepción de propuestas concluyó el 21 de abril, la Mesa de Contratación acordó el 29 de abril excluir la única oferta registrada debido a que superaba el montante máximo permitido.

El concurso se declaró desierto de forma oficial en la Plataforma de Contratación del Estado el 18 de mayo, lo que ha obligado al Ministerio a incrementar el presupuesto en más de 7,5 millones de euros con el fin de hacer el proyecto atractivo para las empresas del sector de la construcción y asegurar el inicio de las obras.

El nuevo complejo judicial se edificará en pleno centro de la capital del Pisuerga, concretamente en la plaza de San Pablo, ocupando los terrenos del antiguo Colegio El Salvador.

El diseño arquitectónico contempla una superficie construida inicial de 22.312 metros cuadrados, reservando además una bolsa de suelo adicional de 11.433 metros cuadrados para afrontar hipotéticas ampliaciones estructurales a largo plazo.

En clave organizativa, las dependencias responderán a las directrices del moderno modelo de Tribunales de Instancia, un sistema enfocado en mejorar la optimización del espacio y agilizar el servicio directo al ciudadano.

El edificio albergará un total de 27 plazas judiciales distribuidas entre las secciones de lo Civil (15), lo Contencioso-Administrativo (4), lo Social (5), lo Mercantil (2) y Menores (1).

Asimismo, las nuevas instalaciones centralizarán la Fiscalía Provincial y la de Menores, las oficinas del Registro Civil, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los servicios comunes de gestión general, ejecución y tramitación.

El proyecto arquitectónico se ha diseñado con accesos e itinerarios totalmente diferenciados para blindar la privacidad y la independencia funcional de los juzgados de Menores y de la morgue.

El complejo se completará con un salón de actos adaptado para la celebración de macrojuicios, una sala específica de lactancia y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 68 vehículos.