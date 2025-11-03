El Salvador será demolido para construir la Ciudad de la Justicia: tres nuevos edificios y un salón para macro juicios

Valladolid ya tiene proyecto final para la construcción de la Ciudad de la Justicia. La reivindicación histórica de la ciudad del Pisuerga comenzará a hacerse realidad a inicios de 2026, pero perderá para siempre el histórico inmueble del colegio El Salvador, que se demolerá por completo para levantar tres nuevos edificios que conformarán el nuevo complejo.

Así lo han presentado este lunes el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, en la sede del Colegio de Abogados de Valladolid en la que también han estado presentes su presidente, Javier Martín, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales.

El Ministerio de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia puso en manos de las empresas la decisión de demoler el edificio, que no cuenta con protección especial, o aprovecharlo para el nuevo complejo. Finalmente, el vallisoletano Estudio González Arquitectos, empresa que ha resultado adjudicataria, ha optado por prescindir del colegio El Salvador para su proyecto.

La Ciudad de la Justicia de Valladolid, que se ubicará en la Plaza de San Pablo, comenzará a construirse en 2026 una vez se liciten las obras a finales de este año o comienzos del que viene y entrará en funcionamiento al completo en 2029, aunque el secretario de Estado de Justicia no se ha atrevido a dar fechas exactas.

La inversión superará los 43 millones de euros, permitirá un ahorro en arrendamientos de 1,2 millones anuales y el complejo contará con más de 22.000 metros cuadrados de utilidad desde su inicio, reservando 11.433 metros cuadrados adicionales sobre los ya existentes "para su utilización a futuro".

Olmedo ha resaltado que el complejo se dividirá en tres edificios. Uno principal, situado sobre la base del actual colegio El Salvador, y otros dos auxiliares. Estos estarán conectados por una pasarela y zonas ajardinadas con arbolado entre las edificaciones que también darán acceso al antiguo hospital Clínico de Valladolid, en el Edificio Rondilla.

El edificio principal se llamará igual que el colegio, El Salvador. Habrá una segunda edificación con la denominación de Torquemada, en medio del complejo, y un tercero de menor volumen en el que se ubicará el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Valladolid.

Habrá un gran auditorio a ras de suelo y con salida independiente a la Plaza de San Pablo que podrá transformarse para la celebración de macrojuicios. Cabe recordar que, por ejemplo, las vistas por el caso de la Perla Negra que se celebraron recientemente tuvieron que ser en la Feria de Valladolid ante la imposibilidad de acoger a todos los encausados y testigos en las actuales dependencias de la Audiencia Provincial.

En la nueva Ciudad de la Justicia se ubicarán los actuales 15 juzgados de Primera Instancia, que pasarán a ser parte del Tribunal de Instancia, en respuesta a la nueva Ley de Eficiencia Judicial, la sección de lo social (5 plazas), la de lo mercantil (2), la de lo contencioso-administrativo (4) y la de menores (1).

Igualmente, hasta aquí se trasladarán también la Fiscalía Provincial, la Fiscalía de Menores, el Registro Civil, la Presidencia del Tribunal de Instancia (actual decanato) y la Secretaría de Coordinación Provincial. Y la ya mencionada sede del IML en el edificio de menor tamaño.

Los 11.433 metros cuadrados adicionales serán edificados, con dos plantas en el edificio Torquemada y una tercera sala en el principal, que podrán ser objeto de utilización a medida que avance el proyecto y ante las nuevas necesidades que plantea la transformación legislativa de la Justicia, que espera la aprobación de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que también traerá transformaciones, según ha explicado el secretario de Estado.

Además, la estructura de la Ciudad de la Justicia proyectada contempla una "estructura que permite construir sobre las plantas actuales hasta 9.000 metros cuadrados" a mayores. Las dos parcelas que comprenden la Ciudad de la Justicia cuentan con un máximo de 31.000 metros cuadrados edificables, de los que se llevarán a efecto, por el momento, más de 22.000.

Guiños a El Salvador

Sofía Puente ha aclarado que, aunque se procederá a la demolición completa del antiguo colegio El Salvador, la propuesta de los arquitectos "hace bastantes guiños al edificio".

En concreto, se ha referido a una "especie de líneas verticales en todo el edificio" y ha destacado que el proyecto contempla "edificios que dialogan con el resto del entorno".

"Tienen ese torreón que también tiene el Palacio de Pimentel o los del Palacio Real", ha apuntado. Asimismo, ha aprovechado para ensalzar la experiencia de los adjudicatarios en la realización de edificios judiciales.

Precisamente, ha recordado que han sido los que se han encargado de la construcción del actual edificio de la calle Angustias, la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en Burgos, los juzgados de Alcorcón o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo.

"Proyecto muy ilusionante"

El secretario de Estado de Justicia ha reconocido que se trata de un "proyecto muy ilusionante" y ha subrayado que es un "proyecto de ciudad".

"Se da un uso a un edificio que está cerrado desde hace años y es una apuesta por mantener una relación de proximidad con el ciudadano", ha precisado. De esta forma, buscan "facilitar la comunicación y la atención al ciudadano" en un espacio que será "moderno y amable".

De esta forma, se podrá "centralizar" el servicio de Justicia en Valladolid, actualmente con varias sedes repartidas por distintos puntos de la ciudad que da respuesta a una reivindicación histórica en medio de una "transformación de la Justicia fundamental", en referencia a la creación de los nuevos tribunales de instancia.

Precisamente, Olmedo ha recordado que los actuales juzgados de primera instancia se crearon en 1834 "para dar respuesta a los conflictos y a la litigación del siglo XIX".

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, presentan el proyecto final de la Ciudad de la Justicia de Valladolid Rubén Cacho Ical

Estos nuevos tribunales de instancia pasarán a contar con "servicios comunes" para las distintas secciones. Uno general, para el inicio del procedimiento, otro para la tramitación y un tercero de ejecución.

"Tres servicios comunes que dan servicio a todos los jueces y juezas de ese partido judicial. Una gran oficina al servicio de todos. Van a permitir igualar los tiempos de espera, que ahora son muy distintos en función de donde caiga el asunto", ha explicado.

La nueva estructura propiciará que cuando sean necesarios más jueces para resolver más asuntos, no sea necesario crear un juzgado entero. "Hasta ahora costaba 500.000 euros crear un juzgado entero, pero una plaza cuesta 90.000 euros. Con los mismos medios podremos crear seis plazas de juez", ha puntualizado Olmedo.

"El campus va a proporcionar un servicio de justicia muy distinto. Gracias a la concentración en una única zona, con edificios modernos, abiertos, amables que dispensarán una atención especial que se complementará con la telemática", ha zanjado el secretario de Estado de Justicia, que ha dado tanto las gracias al anterior alcalde, Óscar Puente, como al actual, Jesús Julio Carnero.

"Muy satisfechos"

Por su parte, el presidente del Colegio de la Abogacía de Valladolid (Icava), Javier Martín, ha reconocido que están "muy satisfechos" con el proyecto después de que ellos tuvieran claro "desde el minuto uno" que el antiguo colegio El Salvador fuera fuera el emplazamiento idóneo para la Ciudad de la Justicia.

Asimismo, también ha reconocido que es "esperanzador" que los plazos de ejecución se mantengan para 2029, ya que él era "escéptico" cuando en octubre de 2024 el ministro Félix Bolaños asegurase que el proyecto se fuera a desarrollar únicamente en tres años, por lo que esperaba "un año más de carencia" y se llevase a efecto en 2030.

"Veo que seguimos con el 2029 y la verdad es que no podía haber mejor ubicación. Mantenemos la sede histórica de la Audiencia y este edificio (el de la calle Angustias) que ha hecho 25 años. Estamos muy satisfechos", ha zanjado el presidente de los abogados de Valladolid.