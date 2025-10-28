Luz verde para el nuevo aparcamiento de 160 plazas para la futura Ciudad de la Justicia de Valladolid

Proyección del nuevo aparcamiento para la futura Ciudad de la Justicia en el Edificio Rondilla Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes, 28 de octubre, de forma definitiva, el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Única del Sector SE (0) 59-1 Nuevo Hospital Zambrana, que posibilita la ejecución del aparcamiento proyectado para la futura Ciudad de la Justicia que tendrá una capacidad de 160 plazas.

Un paso que culmina el proceso administrativo tras la aprobación inicial y el periodo de información pública, y permite que el proyecto adquiera eficacia frente a terceros, desbloqueando así su ejecución inmediata.

El proyecto ha sido promovido por Promociones y Desarrollos Becon S.L., como agente urbanizador y contempla, en su primera fase, una actuación en el aparcamiento de la antigua residencia, el actual edificio Rondilla-Hospital Clínico Universitario, así como la liberación del aparcamiento existente.

En fases posteriores se intervendrá en los ámbitos de Zambrana y Nuevo Hospital, a ambos lados de la calle Víctimas del Terrorismo.

El presupuesto de ejecución es de 7.071.886 euros y el plazo estimado en el que se llevarán a cabo las tres fases es de 24 meses. La fase inicial se prevé en 6 meses.

El Ayuntamiento reafirma con esta aprobación su “papel decisivo en la transformación urbana de la ciudad y en la mejora de los servicios públicos, con especial impacto en el funcionamiento judicial y en las infraestructuras auxiliares como el aparcamiento”.

Aprobación inicial proyecto de actuación en la calle Villagarcía de Campos

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma inicial el proyecto de actuación que desarrollará la gestión urbanística de una de las tres partes en las que se divide el sector SE(r) 56-01, en la calle Villagarcía de Campos y el Camino Viejo de Simancas.

Este instrumento de gestión urbanística contiene la reparcelación de un ámbito que va a permitir ejecutar dos calles de acceso desde el Camino Viejo de Simancas, a ambos lados de la actual gasolinera. Además, esta actuación generará un espacio libre de titularidad municipal y dos parcelas privadas, una de ellas con usos terciarios y la otra para la realización de un edificio de hasta 38 viviendas.

Esta actuación permitirá ir completando la urbanización de este ámbito que conecta el entorno de Vallsur y la urbanización de Santa Ana, Villas Norte y El Peral.