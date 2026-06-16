Denuncian temperaturas de hasta 38 grados en el centro de salud de Pilarica: "Pone en riesgo a la plantilla"

UGT Servicios Públicos de Valladolid ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las "temperaturas extremas" que soportan las personas trabajadoras en el centro de especialidades de Pilarica, dependiente del área este de Sacyl.

El sindicato ha asegurado que "pese a las reiteradas comunicaciones dirigidas tanto al servicio de prevención como a la gerencia del área este, los graves problemas de climatización del centro continúan sin resolverse".

"Pone en riesgo la salud de la plantilla durante los meses de mayor calor", ha afirmado.

UGT ha señalado que las mediciones realizadas en las zonas en las que desarrollan su labor las celadoras y celadores "han llegado a registrar entre 34º y 38º, lo que resulta incompatible con unas condiciones de trabajo seguras y saludables".

"Pueden llegar a provocar deshidratación, agotamiento físico, golpes de calor y estrés térmico, además de dificultar el desempeño de la actividad laboral habitual", ha señalado.

El sindicato también ha recordado que "se incumplen las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que determinan que la temperatura en los trabajos sedentarios, propios de oficinas, debe mantenerse entre 17º y 27º y entre 14º y 25º en los trabajos ligeros".

Por otra parte, ha asegurado que resulta "especialmente llamativo" que en algunas consultas médicas y de enfermería "dispongan de equipos portátiles de aire acondicionado, mientras que el personal de atención al público continúa desarrollando su trabajo en condiciones extremadamente adversas".

UGT ha subrayado que, "ante la inacción de la administración para solventar una situación que se repite desde hace años", ha recurrido a la Inspección de Trabajo para que investigue.

Ello para que "se requiera a Sacyl la adopción de las medidas necesarias que garanticen unas condiciones laborales seguras y acordes con la normativa vigente".

El sindicato ha afirmado que, de no ser así, continuará "utilizando todas las vías legales y administrativas para defender la salud y seguridad de las personas que trabajan en el centro de especialidades de Pilarica".