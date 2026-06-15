Valladolid recupera uno de sus iconos: el Ayuntamiento licita la restauración del emblemático Monumento al Cine

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el inicio del proceso de contratación para la recuperación del Monumento al Cine, escultura de Dennis Oppenheim situada en la glorieta del Paseo de Zorrilla que da entrada al barrio de La Rubia.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha promovido la restauración de la escultura denominada Stage Set For a Film (Escenario para una película), conocida popularmente como Monumento al Cine.

La actuación se enmarca en el proyecto de recuperación de esculturas públicas de la ciudad de Valladolid, impulsado por la Concejalía de Educación y Cultura en el desarrollo de su responsabilidad en la conservación de patrimonio cultural.

La intervención va a licitarse como contrato de servicio, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, y mediante procedimiento abierto, para garantizar los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia.

También para asegurar el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto.

Tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, con un presupuesto base de licitación de 43.473 euros.

El Monumento al Cine

La escultura monumental, que se ha convertido en seña de identidad vecinal para el barrio y un icono de identidad para la ciudad en su apuesta por el cine, fue creada e instalada por el artista estadounidense Dennis Oppenheim en 1999.

Escenifica un plató cinematográfico de grandes dimensiones (910 cm de alto x 730 de ancho x 970 de largo), mediante una estructura de doble pantalla, conformada por tubo de acero y paneles acrílicos de vivos colores y rematada en la esquina superior por una casa inclinada.

Después de más de 25 años desde su instalación, el deterioro alcanzado por la obra, instalada en la vía pública, demanda una intervención de restauración al objeto de devolverle su integridad material y estética, manteniendo la intención del artista.

La continuada interacción de sus materiales metálicos y plásticos con el medio ambiente ha generado que la escultura haya perdido elementos constituyentes y presente procesos de oxidación generalizada en la estructura metálica.

Además, la degradación generalizada aconseja acometer una restauración integral.

La actuación prevista incluye la revisión de la estabilidad de la cimentación, estructura, elementos y sistemas eléctricos; la eliminación de suciedad y residuos orgánicos e inorgánicos depositados en toda la superficie del conjunto.

También la limpieza y estabilización de los productos de corrosión del soporte metálico, así como su imprimación y repintado.

Y la sustitución de los paneles acrílicos, que serán seleccionados en colaboración y bajo la aprobación de los descendientes del autor, dado que sus colores definen el sentido de la composición creada por Oppenheim.

Dennis Oppenheim

Dennis Oppenheim fue uno de los artistas contemporáneos de primera magnitud del panorama internacional, con su obra expuesta en espacios públicos de ciudades como Nueva York, Copenhague o Los Ángeles.

Pionero del Land art y el arte conceptual, desarrolló en su arte de postproducción obras caracterizadas por la materialización del encuentro entre arte y naturaleza y entre obra y espectador, como el Monumento al Cine de Valladolid.