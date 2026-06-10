Valladolid presenta el plan que guiará hasta 2050 la creación del nuevo hub logístico: 30.000 empleos e inversión de 273 M€

Jesús Julio Carnero presenta a las mesas de la automoción y la agroalimentación el plan director para desarrollar el hub logístico hasta 20250.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado a las mesas municipales de la Automoción y de la Agroalimentación el plan que guiará hasta 2050 la creación de un Hub Logístico Agroalimentario que supondrá una inversión de 273 millones de euros y cerca de 30.000 nuevos empleos.

El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, es consolidar a la ciudad como referente logístico, industrial y agroalimentario en Castilla y León, España y el suroeste europeo.

Dichas mesas a las que se les ha presentado el plan cuentan con representantes de sus respectivos clústers (Facyl y Vitartis, de ámbito regional), Centrolid, Mercaolid, principales empresas, compañías y asociaciones de los dos sectores, Cámara de Valladolid y CEOE, centros tecnológicos, universidades y sindicatos.

El encuentro sirvió para que Carnero trasladase a los representantes empresariales y sectoriales las principales conclusiones de este documento estratégico que marca la hoja de ruta para desarrollar este gran espacio productivo y logístico durante los próximos 25 años, respondiendo a las necesidades de crecimiento económico de Valladolid y su área metropolitana.

Este plan director contempla una reserva estratégica de 956 hectáreas de suelo productivo en el horizonte 2050, que se estructurará en tres fases de desarrollo progresivo.

La planificación busca atender la demanda futura de actividades logísticas, industriales y agroalimentarias, reforzando a su vez infraestructuras clave como Centrolid, Mercaolid y la terminal ferroviaria intermodal de ADIF.

Para el primer edil, este hub "representa una oportunidad histórica para impulsar la competitividad de Valladolid, atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y consolidar nuestro liderazgo como nodo logístico de referencia en el interior peninsular".

La intermodalidad ferroviaria

Entre los aspectos que destacan del plan director es el desarrollo de las áreas logísticas vinculadas a la terminal intermodal de ADIF, que estima una capacidad potencial de captación de más de un millón de toneladas anuales de mercancías, lo que contribuye a la descarbonización del transporte y a la reducción de emisiones de CO2.

El hub integrará siete grandes áreas funcionales dirigidas al almacenamiento y distribución, la logística agroalimentaria de temperatura controlada, los servicios al transporte, la actividad industrial y la logística intermodal.

Todo ello configura un ecosistema especializado que será capaz de atraer operadores tanto nacionales como internacionales. El plan ha estado elaborado bajo un método participativo, partiendo de estudios previos de viabilidad económico-financiera y propuestas de gobernanza con procesos de consulta a agentes económicos e institucionales.

El primero se produjo en los meses de junio y julio de 2025 y el segundo en abril de 2026, lo que ha permitido ajustar el planteamiento territorial, funcional y de gobernanza del hub a las necesidades reales del tejido logístico, industrial y agroalimentario de la ciudad y de la Mancomunidad de Interés General Urbana Valladolid y Alfoz.

Los análisis realizados han estimado que la inversión superará los 273 millones de euros para la urbanización y desarrollo del hub, con una rentabilidad económica elevada y un impacto en el empleo de más de 29.600 nuevos puestos generados.

En estos últimos se incluyen los vinculados a la construcción y los puestos de empleo estable asociados a las nuevas actividades empresariales que se generen.

Con la presentación del plan director a las mesas sectoriales se busca avanzar en el proceso de socialización y consenso de un proyecto que está llamado a "convertirse en una de las mayores actuaciones de desarrollo económico de Castilla y León durante las próximas décadas".