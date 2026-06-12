Valladolid asume la Presidencia de la OICI y refuerza su liderazgo en el municipalismo iberoamericano

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su intervención en el XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios, este viernes en la capital vallisoletana

Valladolid ha clausurado este viernes el XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios, celebrado durante los días 11 y 12 de junio bajo el lema ‘Innovación en los Gobiernos Municipales’.

La ciudad se ha consolidado una vez más como punto de encuentro del municipalismo iberoamericano y escenario de reflexión sobre los grandes retos que afrontan las ciudades del siglo XXI.

La jornada de clausura ha estado marcada por la Asamblea General de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), en la que se ha aprobado el denominado ‘Mensaje de Valladolid’.

Se trata de una declaración que recoge los principales acuerdos y compromisos adoptados por representantes municipales de Iberoamérica, Portugal y España en materia de innovación, democracia local, cooperación institucional y desarrollo sostenible.

Asimismo, durante la Asamblea General se ha acordado el nombramiento del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como presidente de la OICI, responsabilidad que asume en representación de la ciudad y con el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos de cooperación entre los municipios iberoamericanos.

Un municipalismo "fuerte e innovador"

En su intervención de clausura, Carnero ha agradecido la confianza depositada por la Organización y ha destacado que “Valladolid asume esta Presidencia con humildad, responsabilidad y la firme voluntad de seguir impulsando un municipalismo fuerte, innovador y comprometido con los ciudadanos de Iberoamérica”.

El alcalde ha subrayado además que “el Mensaje de Valladolid reafirma que la innovación y la tecnología solo tienen sentido cuando contribuyen a mejorar la vida de las personas, fortalecer nuestras comunidades y consolidar los valores democráticos que sustentan nuestras sociedades”.

El Congreso ha reunido durante dos jornadas a alcaldes, responsables públicos, académicos, expertos y representantes institucionales procedentes de numerosos municipios iberoamericanos, portugueses y españoles.

En el mismo, se han analizado cuestiones relacionadas con la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, el desarrollo económico, la calidad democrática y la cooperación internacional.

Defensa de la autonomía local

Entre los principales acuerdos recogidos en el ‘Mensaje de Valladolid’ destaca la defensa de la autonomía local, la democracia representativa y los derechos fundamentales y el impulso a la innovación como herramienta para mejorar la gestión pública.

También la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones, instituciones y sectores económicos para afrontar desafíos comunes como el acceso a la vivienda, la financiación local, el empleo o la cohesión social.

Durante el acto también se ha rendido homenaje a Enrique Orduña Rebollo, secretario general de la OICI durante los últimos 32 años y una de las figuras más relevantes del municipalismo iberoamericano contemporáneo.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Organización han reconocido su trayectoria profesional, académica e institucional, así como su decisiva contribución al fortalecimiento de la cooperación municipal y al desarrollo del Programa de Pasantías, una de las iniciativas formativas más consolidadas de la OICI.

Con la clausura de esta trigésimo segunda edición del Congreso, Valladolid refuerza su histórica vinculación con el municipalismo iberoamericano y abre una nueva etapa al frente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, renovando su compromiso con la cooperación entre ciudades, la innovación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas locales.