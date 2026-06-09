Valladolid estrena el VEM Festival: catorce horas de música electrónica en el corazón de su historia

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, acompañada por los DJs vallisoletanos Juan Laforga, Josua y Carlos Raúl en la presentación VEM Festival. Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.

El Museo Patio Herreriano de Valladolid se prepara para vivir una metamorfosis total. Los muros de este histórico edificio, que habitualmente custodian el arte contemporáneo más sosegado, se convertirán en el epicentro del baile el próximo sábado 20 de junio gracias al nacimiento del Valladolid Electronic Music (VEM) Festival.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha presentado esta mañana la primera edición de una cita que busca, precisamente, fusionar el patrimonio histórico con la vanguardia de la música electrónica.

Carvajal ha estado acompañada en el propio museo por los DJs locales Juan Laforga, Josua y Carlos Raúl, impulsores y organizadores de esta aventura.

El debut del festival se desplegará a lo largo de catorce horas ininterrumpidas de música —desde las doce del mediodía hasta las dos de la madrugada—, repartidas entre dos espacios tan emblemáticos como el Patio de los Novicios y el contiguo Patio de los Reyes.

La idea es crear un viaje sonoro que vaya evolucionando de forma natural a medida que el día dé paso a la noche.

El cartel del VEM Festival llega con dos platos fuertes internacionales que pisan Valladolid por primera vez.

Desde Alemania llega Curses, uno de los nombres más aclamados del "dark disco" y el post-punk electrónico por sus hipnóticas sesiones; y desde México cruzará el charco Rebolledo, un referente del prestigioso sello Kompakt conocido por meter la psicodelia y la narrativa en sus mezclas.

Junto a los cabezas de cartel, el festival ha reunido a un plantel nacional de lujo.

Destaca la presencia de David Kano, miembro de Cycle y pionero del electroclash en España; el innovador Osaba, el dúo Pure & The Perfect Drug —que también debuta en la ciudad—, Secretario, toda una institución de la noche balear, y la joven promesa vallisoletana Sirc Sadie.

La cabina la cerrarán los propios organizadores locales, muy vinculados al tejido musical de la capital del Pisuerga.

Las entradas para esta experiencia ya se han puesto a la venta en la plataforma Entradium con un precio de salida de 15 euros, y también se pueden adquirir físicamente en varios establecimientos colaboradores de la ciudad.