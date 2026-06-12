Valladolid acoge una jornada para ayudar a las pymes a convertir el reporte ASG en una herramienta de competitividad

La jornada 'Reporte ASG en pymes: de la normativa a la práctica', organizada por la delegación en Castilla y León de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse) en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), este jueves

La sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa) acogió este jueves la jornada 'Reporte ASG en pymes: de la normativa a la práctica', organizada por la delegación en Castilla y León de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse).

El objetivo del evento fue trasladar al tejido empresarial herramientas prácticas para la implantación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se enmarcó en el creciente contexto regulatorio europeo en materia de sostenibilidad y en la necesidad de que las pymes avancen en la generación de información no financiera, cada vez más demandada por clientes, entidades financieras y grandes compañías en sus cadenas de suministro.

Las pymes representan más del 99% del tejido empresarial en Castilla y León y desempeñan un papel clave en la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.

Sin embargo, muchas de ellas afrontan aún dificultades para traducir las exigencias normativas en procesos de divulgación no financiera estructurados y proporcionados a su tamaño y recursos.

Durante la jornada se abordó el cambio de enfoque del reporte ASG, que ha pasado de percibirse como una obligación regulatoria a consolidarse como una herramienta de gestión estratégica, capaz de mejorar la toma de decisiones, identificar riesgos y oportunidades y reforzar la competitividad empresarial.

La jornada se inició con la inauguración institucional a cargo de Fernando Rubio Ballesteros, gerente de IdeVa, quien destacó la “importancia de apoyar a las pymes en la incorporación de los temas ASG en su operación tanto por reputación como por rentabilidad”.

María Eugenia García Rincón, delegada de Dirse en Castilla y León, recordó que "el 99,8% de las empresas en Castilla y León son pequeñas y medianas".

"Es fundamental acompañarlas en el proceso de integración de la sostenibilidad, traduciendo a su lenguaje los tecnicismos y facilitando formación y guías como las que facilita Dirse", apuntó.

Posteriormente, María Tailhan de la Mata, responsable de Sostenibilidad de GreenClouders, presentó el 16º Toolkit DIRSE & GreenClouders 'Cómo realizar un reporte ASG para pymes bajo directivas europeas de sostenibilidad'.

Se trata de una guía práctica diseñada para traducir los requisitos normativos en herramientas operativas accesibles para las pequeñas y medianas empresas.

En un diálogo con Carlos Arango, director general de DIRSE, abordaron los principales retos que afrontan las pymes en materia de sostenibilidad y la necesidad de seguir impulsando una cultura empresarial basada en la transparencia, la innovación y la generación de impacto positivo.

El encuentro incluyó una mesa redonda en la que participaron Alberto Bustos, gerente de Ilunion TextilCare Valladolid y Laura de Vega, directora de Sostenibilidad y Acción Social de Veolia Zona Centro-Norte.

También Fernando Lázaro, director de Sostenibilidad y Proyectos Emergentes de Abadía Retuerta LeDomaine y como moderadora, Belén Merino, directora de Cabal Consulting.

Los ponentes compartieron experiencias reales sobre cómo incorporar criterios ASG en la gestión empresarial y los beneficios que ello genera en términos de eficiencia, reputación y creación de valor.

Con esta iniciativa, Dirse reforzó su compromiso de acercar la sostenibilidad al tejido empresarial de Castilla y León y facilitar que las pymes dispongan de herramientas prácticas para afrontar con éxito los desafíos de un entorno económico cada vez más exigente.