Aquavall, epicentro de la ética y la sostenibilidad: nace la guía que orienta al profesional del sector ante dilemas ambientales

Valladolid se ha convertido en el epicentro de la responsabilidad corporativa con la celebración de una jornada organizada por la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (DIRSE) en las instalaciones de Aquavall.

El encuentro ha congregado a expertos del ámbito ASG (ambiental, social y de gobernanza) para reflexionar sobre el papel de la ética y la responsabilidad profesional ante los retos actuales de la sostenibilidad.

El punto central de la cita ha sido la presentación del Código Ético del Profesional de la Sostenibilidad. Este documento, fruto de la colaboración de DIRSE con organismos de la talla del Pacto Mundial de la ONU España, Forética o la Fundación SERES, se establece como una brújula estratégica para orientar la toma de decisiones ante dilemas ambientales, de gobernanza y sociales, buscando siempre blindar la credibilidad y la coherencia en el ejercicio de estas funciones.

La apertura corrió a cargo de Pedro Arroyo Rodríguez, director gerente de Aquavall, y Carlos Arango, director general de DIRSE. Ambos coincidieron en señalar la relevancia de fomentar, desde la escala local, marcos de colaboración que permitan transitar hacia modelos de gestión pública y privada plenamente alineados con las demandas de la sociedad contemporánea.

Por su parte, Ana López de San Román, vicepresidenta de la asociación, remarcó que este código es una herramienta de referencia práctica esencial en un escenario donde las decisiones técnicas tienen una repercusión directa tanto en el entorno natural como en las personas.

Uno de los hitos más significativos de la sesión fue la formalización de la entrada de los socios de Visión Responsable en DIRSE. María Eugenia García Rincón, delegada de DIRSE en Castilla y León y directora de Sostenibilidad y Comunicación de Aquavall, destacó la importancia de esta alianza para avanzar de forma coordinada hacia una "sostenibilidad más sólida, compartida y coherente en el territorio".

Con la organización de este foro, Aquavall consolida su papel como un agente activo en la promoción de la ética y la responsabilidad profesional, orientando su labor hacia el interés general y la gestión pública responsable, como así han indicado.