Valladolid y el joven talento emprendedor dicen 'sí' a la IA de la mano de IdeVa: "Es el presente del futuro"

De izquierda a derecha: Daniel Mateos, 21 años, de la empresa Mnemoniq, Pedro López, 30 años, desarrollador de Softcollie y Alberto Gelado, 27 años, fundador de Irrever3nt Tech y miembro de YN.

IdeVa, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, reúne a un equipo multidisciplinar con profesionales de diversos sectores innovadores en su espacio de Coworking Lanzadera. Una de sus metas es generar un entorno pionero en Valladolid para el desarrollo económico digital, sostenible, equilibrado y circular.

También busca generar oportunidades de actividad económica en el emprendimiento, a través de la innovación aplicada y la transformación digital. Juega así un papel clave en el impulso de la colaboración público-privada y, también, en la conexión entre universidad y empresa con el fin de fidelizar y atraer el talento.

Hace un par de meses, EL ESPAÑOL de Castilla y León hablaba con cinco jóvenes que nos contaban sus avances en el mundo del videojuego. Un sector por el que apuesta, de forma decidida el Ayuntamiento de Valladolid a través de IdeVa.

Todo con el objetivo de posicionar a la ciudad como referente en el ámbito de los contenidos digitales y especialmente en el de los videojuegos independientes, impulsando la producción local, con una proyección tanto nacional como internacional.

En este caso, vamos a centrar el tiro en la Inteligencia Artificial. Un campo de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones.

La popular y tan de actualidad IA se basa en logaritmos y grandes cantidades de datos para simular capacidades cognitivas. Con ello, las máquinas pueden resolver problemas y, también, comprender el lenguaje, reconocer patrones, o generar contenido.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial “está aterrizando en Valladolid”. Desde IdeVa buscan “apoyar a la pequeña empresa y a los jóvenes con talento que empiezan, por su cuenta, desde los inicios para que sus proyectos prosperen”, señala Fernando Rubio, gerente de la Agencia de Innovación.

“Generamos un espacio, un entorno, para que todo esto fructifique. El coworking de IdeVa es, además, una lanzadera para que se formen, establezcan relaciones entre ellos, se ayuden y retroalimenten en lo que tiene que ver con la IA. Unir el talento al emprendimiento para servir de trampolín en sus proyectos”, añade Rubio.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con cuatro jóvenes que lideran sus proyectos desde el Coworking Lanzadera de IdeVa. Aportan su creatividad e innovación a la Inteligencia Artificial aplicada.

En concreto hablamos con Daniel Mateos, de 21 años, que forma parte de la empresa Mnemoniq. Con Pedro López, de 30 años y desarrollador de Softcollie. También con Alberto Gelado, fundador de Irrever3nt Tech, de 27 años, y que ha creado YN con Daniel Mateos y Pablo García gracias a la relación que se ha fraguado en este coworking, y, por último, con Jesús Rodríguez, CEO de Deventic Soft SLU, de 34 años.

Los tres jóvenes talentos atienden a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todos ellos, jóvenes, vallisoletanos, con un gran conocimiento en el ámbito de la Inteligencia Artificial y con muchas ganas de comerse el mundo. Mantenemos una interesante y constructiva charla con ellos sobre sus proyectos y la apuesta de IdeVa en un campo que está marcando el presente y el futuro en todos los sectores de nuestro entorno.

La explosión de la Inteligencia Artificial

“La Inteligencia Artificial no deja de ser matemáticas unidas a la computación de software. Analiza datos de forma masiva con el fin de generar textos, soluciones o herramientas para nuestro día a día”, asegura Daniel Mateos.

Daniel Mateos, 21 años, de la empresa Mnemoniq e YN. Fotografía cedida por IdeVa a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fue a principios del siglo XX cuando llegó el concepto. A día de hoy, como añade Pedro López, este tipo de inteligencia “ha evolucionado para integrarse en un software propietario y elevarlo al mundo de la robótica y campos muchos más avanzados”, explica.

“El 21,1% de las empresas ya usan la Inteligencia Artificial, según datos oficiales de octubre de 2025. La cifra ha ido creciendo. Era del 9,7% en 2022, del 12,4% en 2023 y ahora ese es el dato en 2025, para empresas de más de diez empleados, según el INE y Cotec. Sin embargo, la mayoría está en fase de experimentación. A nivel usuario, uno de cada cuatro usa ChatGPT diariamente. Sin embargo, solo el 9% de la población se forma en IA”, comenta Alberto Gelado.

Para Jesús Rodríguez, la explosión de la IA ha sido “repentina y por sorpresa”, aunque añade que “las ventajas que aporta son abrumadoras respecto a las desventajas, sobre todo a nivel profesional” y que la ciudadanía “debe de perder el miedo a usarla”.

Aspectos positivos de la IA

“La Inteligencia Artificial viene a democratizar cosas que antes eran imposibles. Por ejemplo, a la hora de crear una empresa y de crecer gracias a la productividad que proporciona. En el mundo del cine o de las artes, con recursos limitados, se pueden hacer ahora grandes cosas. La gente que trabaja es más productiva con ella”, añade Daniel, de Mnemoniq e YN.

Alberto Gelado, de YN, afirma que, además de en esos campos, también en “la medicina y la ciencia proporciona muchos avances, con costes menores” mientras que Pedro López, de Softcollie, señala que “ayuda a tomar decisiones no planteadas anteriormente”.

“Va a automatizar procesos, reducir carga de trabajo, aumentar la productividad para alcanzar recursos y conocimientos que sin la IA llevaría mucho tiempo aprender y conseguir. Es muy importante que la ciudadanía pierda ese rechazo y ese miedo al usarla porque ofrece muchos beneficios”, asegura el CEO de Deventic, Jesús Rodríguez.

Aspectos negativos

En la conversación que mantenemos con estos cuatro jóvenes también hablamos de los aspectos negativos de la IA, aunque nuestros entrevistados ven el vaso medio lleno, y no medio vacío.

“El problema y riesgo pasa por usarla mal. Existen puntos o alucinaciones en los que la IA no aporta valor, lastra el mercado y la gente puede coger miedo. Más que destruir empleo, va a mover trabajos. Es como una nueva revolución industrial. No va a haber una destrucción masiva de empleo con ella. Muchas actividades de las que se realizan en las compañías se pueden delegar y para eso está la IA”, explica Daniel Mateos.

Mateos explica el concepto “alucinación” asociado a la IA, resultados que puede fabricar la IA y que no se basan en la verdad. Y es que, como señala, “el modelo de lenguaje chat es probabilístico y gigante” y “la estadística no siempre acierta”. “Si preguntas dos veces lo mismo, por ejemplo, a ChatGPT, te da dos respuestas diferentes. Hay que tener cuidado con esto”, advierte.

De izquierda a derecha, Daniel, Pedro y Alberto durante la entrevista. Fotografía cedida por IdeVa a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Alberto Gelado, de YN, nos vuelve a proporcionar datos muy interesantes. Señala que se estima que “el 27,4% de los empleos están expuestos a la IA, aunque solo el 5,9% tiene riesgo de perderse según los datos del Banco de España” y pide un “buen uso y estar alerta para evitar fraudes o estafas” porque son muchos los que “usan esta herramienta de forma maligna”.

Los puestos más vulnerables, como añade, serán “los administrativos, atención al cliente y entrada de datos”, pero Gelado afirma que “están surgiendo nuevos roles como los de ingenieros de prompt, auditores de sesgos, expertos en ética y arquitectos de IA”.

“Va a destruir puestos júnior porque la IA acelerará el proceso para poder realizar esas tareas repetitivas, que puede completar ella por sí misma”, añade Pedro López de Softcollie, mientras que Jesús Rodríguez, CEO de Deventic, señala que “la IA no tiene la verdad absoluta, por lo que hay que contrastar la información”.

Más cosas buenas que malas

“El cambio va a ser positivo porque las personas van a poder dedicar tiempo en las empresas a lo que realmente importa no a tareas que no aportan valor. Hay que adaptarse para que la brecha sea lo menos brusca posible”, añade Daniel Mateos.

Los cuatro jóvenes ven el uso de este nuevo sistema como “positivo”. De hecho, Alberto Gelado añade que “aumentará la productividad a base de tareas que fomentarán la imaginación y la creatividad en las empresas”.

“En mi opinión la IA no debería controlar al ser humano porque es una propia creación suya. Nosotros debemos de poner los límites”, añade Jesús Rodríguez, mientras que Pedro López señala que será “muy positivo su uso” porque, por ejemplo, ChatGPT “plantea la posibilidad de “realizar cuatro o cinco tareas a la vez”.

Consonancia entre nuestros entrevistados a la hora de señalar que el uso de la IA, presente y futuro, cuenta con más cosas buenas que malas.

Sus proyectos con IA

“Nosotros usamos la IA en Fitcron. Una aplicación de fitness que como asistente virtual genera rutinas de entrenamiento o dietas adaptadas a las necesidades de cada usuario. Sirve, en los gimnasios, para reducir la carga de trabajo de los entrenadores personales, para aumentar su productividad. Gracias a ello pueden ganar más clientes”, señala el CEO de Deventic Soft SLU, Jesús Rodríguez.

Desde Mnemoniq han creado un agente autónomo con Inteligencia Artificial con el fin de “mejorar la productividad dentro de las pymes españolas”, señala Daniel Mateos. “Se adapta al flujo del trabajo del empleado e intenta automatizar las tareas que no tiene sentido que haga, con el fin de que los trabajadores se centren en lo verdaderamente importante”, añade.

“Nosotros hemos creado un ERP Shepherd que va a reunir a asistentes de callcenter creados por IA para generar informes, responder a usuarios, realizar planes de marketing y demás”, señala el desarrollador de Softcollie.

“Sirve para gestionar las webs o aplicaciones a desarrollar en el futuro para nuestros clientes. Todo, orquestado por un superagente que te acompaña, te da notificaciones, recomendaciones y ayuda con calendarios, cobros, y demás. Ese agente, o superagente es un clon digital configurado con IA con el fin de realizar esas labores, dentro de una empresa,”, añade Pedro López.

Por su parte, Alberto Gelado, fundador de Irrever3nt Tech, se centra más en YN, la compañía creada junto a Daniel Mateos y Pablo García, gracias al coworking de IdeVa. Ahí se conocieron y unieron fuerzas.

“Hay que saber cuándo decir sí y cuando no a la IA. Nosotros formamos y concienciamos a las empresas definiendo objetivos medibles. Estandarizamos procesos, estudiamos la lógica del negocio y decidimos lo que se puede hacer y no, detectando los puntos de dolor comunes para que el retorno real de una inversión sea positivo”, señala Alberto.

Alberto Gelado, fundador de Irrever3nt Tech y miembro de YN. Fotografía cedida por IdeVa a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Han creado un laboratorio ‘Vibe Resonace’ cuyo primer proyecto está basado en “crear agentes para directores” con el fin de “definir los objetivos medibles cuantificables” y “aumentar la tasa de cualificación de los clientes en un 35%”, señala Daniel Mateos.

“Varios agentes de IA ejecutan esas tareas con el fin de llegar a más clientes cualificados. Al final maximiza la productividad de las empresas y capta al cliente. Esto lo hace la Inteligencia Artificial ahorrando tiempos a las compañías”, añaden Alberto y Daniel, dentro de su proyecto en YN.

El apoyo de IdeVa

Los cuatro jóvenes ensalzan el apoyo de IdeVa para crear esas sinergias entre ellos y poder avanzar a la hora de dar vida a sus proyectos. Un coworking de que vale quilates para poder juntar ideas y convertir a Valladolid en un punto estratégico de desarrollo de la IA.

“Nos dan la plataforma para establecer estos proyectos, eficientes y pequeños. Facilitan esa capacidad de colaboración y de comunicación. Es muy interesante”, señala Daniel Mateos. A lo que Pedro López añade que “es positivo” porque “abre la puerta a conocer a otras personas y avanzar en proyectos de forma conjunta”.

Pedro López, de 30 años y desarrollador de Softcollie. Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Resulta clave el hecho de juntarnos. Somos un ejemplo de esos recientes perfiles laborales que crean las nuevas tecnologías. Sustituyen a otros trabajadores con labores más mecánicas. Creo que se destruirá empleo, pero se crearán esos nuevos perfiles. Es una nueva revolución industrial”, añade Alberto Gelado.

El fundador de Irrever3nt Tech y una de las patas de YN señala, por último, que en su caso personal “tanto nosotros como las empresas con las que hemos trabajado hemos contratado a más personas debido a que se puede asumir un trabajo mayor”.

“En mi caso, el coworking de IdeVa me ha proporcionado contactos. Forma una red de emprendedores con muchas ganas de trabajar en sus proyectos. Hay un gran ambiente que fomenta este trabajo entre todos”, añade Jesús Rodríguez, CEO de Deventic Soft SLU

“Valladolid e IdeVa dicen sí a la IA”, señalan nuestros cuatro entrevistados.

El futuro y las sinergias

“Vemos un futuro con pequeños equipos humanos y un alto apoyo de agentes de IA, multiplicando la productividad”, explica Alberto, rotundo, que hace mención también al proyecto Valladolid Consolida con “Consolida Startup”, un nuevo programa que está sembrando y dando resultados en el ecosistema más innovador de la ciudad del Pisuerga.

Un ejemplo claro del papel indispensable de IdeVa en su apuesta por la Inteligencia Artificial es de la unión de la que llevamos hablando a lo largo de todo este escrito entre Daniel, Alberto y Pablo García, para crear YN.

Mirando al futuro, Jesús asegura que “Valladolid puede ser referente en IA” porque existe “gente muy preparada, con experiencia, y ganas de hacer las cosas bien”.

Jesús Manuel Rodríguez, CEO de Deventic Soft SLU Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sin embargo, los cuatro jóvenes saben que es muy complicado porque compiten, a nivel mundial, con grandes y potentes compañías. “No tenemos facilidades para luchar con esos gigantes”, añade Daniel Mateos. “No competimos por el mejor modelo de IA, sino por usar mejor los modelos”, explica Pedro López.

Valladolid en general, e IdeVa en particular, apuestan para lograr que la ciudad sea referente en Inteligencia Artificial. De momento, se van dando pasos y poniendo los cimientos para ello.