Valladolid agiliza los trámites para acceder a la vivienda pública y aumenta a tres años el requisito de empadronamiento

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) ha dado un importante paso este jueves para hacer más ágil y transparente el acceso a la vivienda pública.

Entre las principales novedades aprobadas destaca la reforma del sistema de adjudicación de viviendas municipales, que reducirá notablemente los plazos, y el aumento del requisito de empadronamiento de uno a tres años para reforzar el arraigo de los beneficiarios.

La modificación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal busca resolver los principales problemas del sistema actual, donde los procesos podían alargarse hasta casi un año debido a la gran cantidad de documentación exigida y la complejidad de los trámites.

Con los nuevos cambios, VIVA espera acortar estos plazos hasta aproximadamente seis meses. Se simplificarán las solicitudes mediante declaraciones responsables y se reducirá drásticamente la documentación inicial requerida.

Solo los candidatos que alcancen la fase final del procedimiento deberán presentar la acreditación completa.

Si no cumplen lo declarado, quedarán excluidos de la convocatoria. Además, el nuevo modelo apuesta por la temporalidad y la solidaridad en el alquiler público.

Las viviendas municipales se conciben como una oportunidad habitacional temporal para personas y familias con dificultades de acceso al mercado libre, favoreciendo su integración social y laboral y permitiendo que otras unidades familiares puedan beneficiarse después.

Se ha simplificado también el baremo del programa de Viviendas Blancas destinado a colectivos vulnerables, agrupando puntuaciones y eliminando criterios complejos, lo que permitirá una gestión mucho más ágil y transparente.

Paralelamente, se refuerzan los controles para evitar ocupaciones ilegales, cesiones no autorizadas, fraudes en el empadronamiento o incumplimientos de la convivencia.El Consejo de Administración también ha actualizado el protocolo de selección de compradores y arrendatarios de viviendas protegidas sobre suelo municipal.

Esta revisión adapta el texto a la normativa actual, incorpora herramientas digitales para agilizar los procesos y amplía el número de candidatos en los llamamientos hasta un máximo de 25 por vivienda, facilitando así el trabajo de promotoras, cooperativas y la propia VIVA.

En el plano social, se ha aprobado una nueva convocatoria de convenios con entidades del Tercer Sector para 2026.

Esta iniciativa permitirá seguir cediendo viviendas municipales a colectivos especialmente vulnerables a través de proyectos de acompañamiento residencial desarrollados por asociaciones locales.

Por otro lado, se ha dado luz verde al Contrato Programa entre el Ayuntamiento y VIVA para este año, que impulsará el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030.

Una de las actuaciones más relevantes será la creación del Observatorio de la Vivienda, una herramienta digital de acceso público que ofrecerá datos actualizados sobre el mercado inmobiliario, la vivienda protegida, el alquiler, la rehabilitación y la vivienda vacía, ayudando a una mejor planificación de las políticas municipales.

Con este paquete de medidas, VIVA avanza en la modernización de la gestión del parque público de vivienda, combinando mayor agilidad y transparencia con una clara apuesta por proteger a los colectivos más vulnerables y priorizar a quienes demuestran un mayor vínculo con la ciudad.