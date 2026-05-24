Activada la situación preventiva por contaminación por ozono en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid comunicó la activación de la situación preventiva por ozono tras registrarse valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica en tres días consecutivos.

Por ello, el Servicio de Medio Ambiente informó de la situación tras superar durante el 21, 22 y 23 de mayo el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

Desde el Consistorio señalaron que la previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es "probable que se mantengan altas".

Por ello, para no tener que activar medidas más restrictivas, es recomendable que se utilice el transporte público para los desplazamientos, sobre todo en las horas centrales del día, apuntaron.

De cara a grupos de riesgo y personas sensibles, es importante considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación; y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

En el caso de la población general, desde el Ayuntamiento subrayaron que se debe disfrutar de las actividades al aire libre con normalidad, si bien es aconsejable limitar las actividades deportivas en las horas centrales del día.