El TAC abre el telón para convertir Valladolid en un gran escenario urbano con 194 funciones y 44 compañías

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la inauguración del TAC, este miércoles

Valladolid ha arrancado este miércoles la 27ª edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), que se extenderá hasta el domingo 24 de mayo bajo el lema 'Si estás, es TAC'.

La inauguración ha reunido en el Museo Patio Herreriano al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y a la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto a responsables del festival, colaboradores, y una amplia representación del sector de las artes vivas.

"El TAC ha consolidado, a lo largo de sus 27 ediciones, una identidad única que trasciende el concepto tradicional de festival", ha afirmado Carnero.

Y ha recordado que "no es solo una programación de espectáculos, sino una herramienta de transformación urbana, social y cultural. Valladolid se convierte así en una encrucijada de caminos y escenarios urbanos donde el arte irrumpe en lo cotidiano".

El alcalde ha destacado que el TAC sitúa a Valladolid como "el principal festival de su ámbito en España y un referente en el panorama internacional", afianzando a la ciudad como "capital europea de primavera de las artes de calle".

Carnero ha agradecido la implicación de "artistas, compañías, profesionales, técnicos, empresas colaboradoras, patrocinadores y el equipo organizador".

Además, ha subrayado el valor de la colaboración público-privada como "ejemplo de cómo la suma de esfuerzos multiplica resultados".

Por su parte, la concejala Irene Carvajal ha descrito el TAC como "un modelo de intervención cultural en el espacio público, una herramienta de cohesión social, de acceso universal a la cultura y de dinamización de la ciudad".

Carvajal ha puesto en valor el trabajo del equipo de programación de la Fundación Municipal de Cultura y ha destacado que esta edición es "un equilibrio entre lo íntimo y el gran formato, entre lo emergente y los actores y actrices consolidados".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la inauguración del TAC, este miércoles

"Entre diferentes disciplinas: teatro, danza, circo, performance o música", ha añadido.

La concejala ha incidido también en el compromiso del festival con el talento emergente y ha anticipado una edición marcada por la poesía. "Va a ser un festival muy poético que va a apelar a la intimidad de cada uno de nosotros", ha afirmado.

Comediante de Honor

Uno de los momentos más destacados de la inauguración ha sido la entrega del Comediante de Honor al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en reconocimiento a dos décadas de colaboración ininterrumpida con el festival.

Este ha sido recogido por la directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco, Ana López Asensio.

El alcalde ha calificado el galardón de “merecido, discreto y sincero reconocimiento que Valladolid otorga en este vigésimo aniversario de colaboraciones”.

Desde 2006, la alianza con el Gobierno Vasco y el Instituto Etxepare ha hecho posible la presencia continuada de compañías vascas en el TAC, con casi medio centenar de formaciones que han pasado por Valladolid gracias a este vínculo.

La inauguración del festival, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid

La plataforma Kaleartean, impulsada por el Departamento de Cultura vasco, ha sido uno de los pilares de esta cooperación, que ha enriquecido la programación con propuestas de danza contemporánea, teatro gestual, circo y formatos híbridos.

Y ha convertido al TAC en un escaparate de referencia para la creación escénica vasca a nivel estatal e internacional.

Para el alcalde, esta alianza es "un ejemplo de buenas prácticas que queremos poner en valor", con la confianza de que se "afiancen y fortalezcan en ediciones sucesivas".

194 funciones y 45 espacios

La 27ª edición del TAC desplegará sus 194 funciones de 46 espectáculos en 45 espacios urbanos de la ciudad.

Desde la Plaza Mayor y el Campo Grande hasta los barrios de Las Delicias, La Victoria y Girón. Todas las representaciones son gratuitas; en los recintos con aforo limitado, las invitaciones ya están agotadas.

La programación incluye 4 estrenos absolutos y 10 estrenos en España, con compañías internacionales como Gratte Ciel, NoFit State o Vanhulle Dance Theatre, y nacionales de 10 comunidades autónomas.

El acto inaugural del TAC, este miércoles

El público dispone de la app oficial del TAC para consultar la programación completa y recibir notificaciones de última hora.

Incluida la ubicación de las actuaciones sorpresa de La Bande à Tyrex y Cris Clown, que el festival no revela hasta minutos antes de cada función como parte de la iniciativa 'Estar o no estar'.

El jurado de los premios, integrado por profesionales de toda la cadena del sector.

El festival entregará cinco premios: Mejor Espectáculo, Mejor Interpretación, y Premio Emilio Zapatero al Mejor Espectáculo de Circo.

También el nuevo Premio Espacio Activado —que reconoce a los espectáculos que transforman el espacio donde actúan— y el Premio del Público, a través de los votos de la app oficial.

El jurado de esta edición lo integran Marcelino Martín, director del Festival de Artes de Calle Mueca (Puerto de la Cruz, Tenerife) y Lucía de Franchi, distribuidora de artes escénicas afincada en Sevilla.

También José Antonio Alba, director de la revista Godot; Silvia Feixas, directora del Teatro de La Garriga y especialista en circo contemporáneo (Barcelona); y Fabrizio Agosto, director del Festival Mirabilia (Cuneo, Italia).

Organización y colaboradores

El 27 TAC está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Cultura.

El festival cuenta con el apoyo de la Dirección General de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura y la colaboración de: Instituto Etxepare – Gobierno Vasco, El Norte de Castilla, Aquavall, Fundación Caja Rural de Zamora.

Además, Fundación Michelin, Museo Nacional de Escultura, Museo Patio Herreriano, Museo de la Ciencia, Casa Museo de José Zorrilla, Archivo Municipal, Cervezas La Antigua.

Y también Distribuciones Soyco, Cúpula del Milenio, Patea (Artes de Calle Asociadas) y la Asociación Vecinal Barrio Girón Valle de Olid.