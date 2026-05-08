El mejor teatro callejero se vive en Valladolid con 194 funciones y días mágicos: programa y novedades del TAC 2026

Las calles y plazas y rincones de Valladolid van a volver a vibrar con todo el encanto de las artes escénicas en la 27ª edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle que se va a celebrar del 20 al 24 de mayo en la ciudad del Pisuerga.

En esta edición, el lema de uno de los eventos de mayor calado en Valladolid será ‘Si estás, es TAC’, en un certamen que va a ofrecer un total de 194 funciones de 46 espectáculos, presentados por 44 compañías procedentes de un total de seis países y diez comunidades autónomas en un total de 45 espacios urbanos de la ciudad.

Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa que ha contado con la participación de Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y los responsables de programación de la Fundación de Cultura, Juan Herrero y Charo Arconada y el autor del cartel de esta edición: Isaac González.

“El TAC es un festival internacional con marcado carácter local. Toda la ciudad se implica en un evento que marcha ya por su 27ª edición y tiene una gran importancia para Valladolid”, ha asegurado Irene Carvajal.

La concejala de Educación y Cultura ha querido poner en valor el “cambio radical” llevado a cabo por Juan Herrero y Charo Arconada “para dignificar las artes escénicas” porque “era una indignidad que nuestros artistas vinieran al TAC y su retribución fuera pasar la gorrilla”. “Eso ha cambiado y se dignifica la programación”, ha afirmado Carvajal.

“Esto es amor a las artes escénicas en un evento que genera un retorno económico a la ciudad durante varios días. La ciudad vibra unida con nuestras artes escénicas”, ha afirmado Carvajal que ha valorado la “importancia de la accesibilidad para disfrutar de un festival con gran excelencia artística”.

Isaac González, el autor del cartel, ha asegurado que quería proponer “una imagen que no se agotase en el primer vistazo” que pasa por ser “un gran ojo convertido en personaje”, que intenta “abrir una puerta para que cada persona complete su propia experiencia desde la sensibilidad”.

“Cuatro brillantes días para disfrutar de una manera sorpresiva para que Valladolid sea un escaparate a nivel internacional”, ha finalizado Carvajal.

‘Si estás, es TAC’

La 27ª edición del festival se articula en torno al lema ‘Si estás, es TAC, un juego de palabras que interpela a toda la cadena de valor de las artes vivas en el espacio público como la creación, producción, exhibición, distribución y públicos.

Una invitación a entender el festival como una experiencia colectiva y festiva, alineada con la misión y visión del TAC para que todo el mundo forme parte.

“En el TAC tiene cada vez más peso multidisciplinar. Equilibrado y con la internacionalización como clave para la evolución natural. El TAC como espacio de innovación y nodo de intercambio profesional”, ha asegurado Juan Herrero.

El público va a poder asistir a un total de cuatro estrenos absolutos, dos de compañías vallisoletanas y diez espectáculos que se verán por primera vez en España. El festival servirá de puesta de largo para la incorporación de Valladolid La Nouvelle Vague, el proyecto europeo que conecta residencias de creación entre Francia Suiza y España.

“La igualdad va a marcar esta edición del TAC 2026”, ha recalcado Herrero.

Programación

“La programación del TAC 2026 se construye desde un enfoque en el que confluyen la excelencia artística, la diversidad de lenguajes escénicos, el riesgo creativo, la innovación, la espectacularidad y la crítica social”, ha explicado Juan Herrero.

Se articulan propuestas en disciplinas como teatro, danza, música, circo contemporáneo, performance, instalaciones y creaciones site-specific, con especial atención a las propuestas dirigidas al público infantil y juvenil.

La 27ª edición incluye cuatro estrenos absolutos de las compañías XYK Singer (Proyecto Nora), Trío Caracol (Verano del 69… el guateque que nunca fue, Elías Aguirre (Chakal) y Led Solhoutte (Ultimátum) que se suma a diez estrenos en España.

Entre las 15 compañías internacionales presentes en el festival destacan nombres como Gratte Ciel (Francia) Tall Tales Company (Países Bajos) o La Bande À Tyrex de Francia.

Además, la presencia nacional se reparte entre 11 comunidades: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Canarias, Castilla y León y Madrid.

Valladolid va a contar con un total de cuatro compañías con artistas de la ciudad.

Novedades

Juan Herrero ha anunciado que el TAC 2026 servirá de puesta de largo de la incorporación de España a través del festival y del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) a la iniciativa de Nouvelle Vague.

Se trata de un proyecto europeo de apoyo y acompañamiento al talento emergente en artes de calle impulsado por Francia y Suiza. Esto supondrá para Valladolid “un salto internacional en el apoyo directo a la creación.

Otra de las novedades será la iniciativa ‘Estar o no estar’. Y es que este año el TAC incorpora y juega con sorpresa con siete funciones de los espectáculos de La Bande À Tyrex (Francia) y Cris Clown (U.F.A.) cuyo lugar “no se va a anunciar en el programa.

En esta iniciativa, el público conocerá únicamente el día, hora y ubicación exacta unos minutos antes a través de las redes sociales y de la app oficial.

La última de las novedades que se han presentado es ‘Miradas TAC’. Palabras para una mirada. El festival lanza un concurso de crítica de artes de calle.

Está abierto a tres categorías de edad: hasta 12 años, de 13 a 17 y a partir de 18. Las bases van a estar disponibles en la web del festival y los trabajos se enviarán por correo electrónico. El premio va a consistir en un abono para la programación del LAVA, adaptado a la categoría del ganador.

“El TAC apuesta por la calle y apoya a los artistas emergentes. Hay que salir, estar atentos y dejarse encontrar”, ha añadido Charo Arconada.

Comediante de honor, 45 espacios y cinco premios

Como es tradición en el festival, el TAC otorga en esta edición el Comediante de Honor al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en reconocimiento a dos décadas de colaboración ininterrumpida.

En esta edición se van a repartir un total de cinco premios, ese domingo 24 de mayo después de las 194 funciones en 45 espacios de la ciudad.

Desde escenarios emblemáticos como la Plaza Mayor, pasando por el Campo Grande, la Cúpula del Milenio o el Claustro del Museo Nacional de Escultura, hasta espacios como el Paseo de Arco de Ladrillo en Las Delicias, la Plaza de la Solidaridad en La Victoria y el CIT El Empecinado, en Girón, confirmando la vocación del TAC de llevar las artes vivas a todos los rincones de la ciudad.

“Es un TAC hecho de encuentros. El TAC no es solo un festival para verlo sino para disfrutarlo”, ha señalado Arconada.

Sobre la disminución en el número de funciones con respecto al año pasado, Juan Herrero ha señalado que en 2025 “había funciones de menor duración” y ha añadido que la principal causa fue “el gran aumento del año pasado con propuestas de esas características”.

Acceso gratuito e invitaciones

Todas las representaciones del festival serán gratuitas, en coherencia con la vocación inclusiva del festival.

En aquellos espacios que requieran de control de aforo, se distribuirán invitaciones online a través de la web oficial del festival y saldrán a la venta el 14 mayo a las 18:00 horas, tanto en la web como en la taquilla presencial que se va a habilitar en la Casa Revilla.

Tendrá un coste de 1,5 euros por gastos de gestión en ambos canales. Máximo cuatro entradas por función, hasta un límite de ocho entradas por operación.

El TAC incorpora también, en esta edición, un espacio reservado para personas con movilidad reducida y otras capacidades en todos los escenarios donde sea posible.

El festival pondrá, en los próximos días, a disposición del público la app oficial del TAC, para consultar la programación completa, horarios y localizaciones y recibir notificaciones de última hora.

Además, desde la aplicación se va a poder también votar para el premio del Público y al mejor espectáculo.