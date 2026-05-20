De Francia a Valladolid para triunfar a 35 metros en el TAC: “En el cielo se abren los sueños y vamos a pintarlo”

Presentación de cuatro de las compañías que actuarán en el TAC.

En la mañana de este miércoles, 20 de mayo, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha participado en la presentación de varios espectáculos del 27ª Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid que se va a celebrar del 20 al 24 de mayo en la ciudad del Pisuerga.

“El TAC es un buque insignia a nivel nacional. Hemos conseguido el puesto número 65 en el Observatorio de la Cultura de los mejores festivales de España. Estamos de enhorabuena y de celebración”, ha asegurado Carvajal.

La concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que “ofrecemos la oferta cultural a vecinos y turistas” y ha ensalzado la labor de las compañías, en este caso, de cuatro de ellas que actuarán en el TAC.

“Del 20 al 24 de mayo, Valladolid va a ser un gran escenario abierto y urbano. La Plaza Mayor va a recoger este gran formato”, ha afirmado Carvajal.

Gratte Ciel y su espectáculo Tawa, además de Pau Palaus con Zloty, Chris Clown con U.F.A. y Triplette y también de XYK Singers.

Tawa y Gratte Ciel

“Gratte Ciel con Tawa presenta una enorme e impresionante estructura a 35 metros de altura. Se trata de un circo que dialoga sobre la danza con un espectáculo visual increíble”, ha afirmado Carvajal.

Se trata de un ritual contemporáneo que se representa en la verticalidad, a más de 35 metros de altura, donde los artistas trazan en el cielo una coreografía hipnótica donde el circo aéreo dialoga con la música en vivo, la danza y la poesía visual.

Un espectáculo que llega de Francia y que se podrá disfrutar en la Plaza Mayor el 22 de mayo a las 23:30 horas y el 23 del mismo mes a las 23:45.

“En el cielo se abren los sueños. Vamos a pintarlo”, han asegurado los codirectores de la compañía francesa.

Pau Palaus, Chris Clown y XKYK Singers

Pau Palaus va a desplegar en Valladolid su espectáculo Zloty en las Moreras, concretamente el 20 de mayo a las 21:30 y 23:30 y el 21, 22 y 23 de mayo a las mismas horas.

“Pasamos del gran formato a Zloty de Pau Palaus, a la trastienda de la risa. Donde un payaso y su música avanzan cuando todo se derrumba. Este espectáculo recuerda que el TAC es emoción”, ha explicado Irene Carvajal.

“Honra la vida pasada del circo”, ha afirmado el propio Pau Palaus que estaba presente en la presentación del espectáculo.

Cris Clown ha sido la tercera de las compañías que ha estado presente en esta rueda de prensa. Todo para presentar su espectáculo U.F.A. que entrará dentro de la iniciativa Estar o no es tar. Se podrá disfrutar el 20 de mayo a las 19:45, el 21 a las 18:00, el 22 a las 18:00 horas y también el 23 a las 18:00 horas.

“También presento Tripette junto a U.F.A. Es un placer siempre estar en Valladolid y disfrutar y hacer disfrutar en el TAC”, ha afirmado.

Cris Clown es la compañía de la payasa Cristina Solé, artista con una sólida trayectoria internacional desde el año 1998.

Por su parte, XYK Singers estará también presente en estos días en los que el teatro de calle es protagonista en Valladolid con su obra Proyecto Nora.

Un espectáculo que se va a poder disfrutar en el LAVA, en la Sala Concha Velasco, los días 20 de mayo a las 20:00 y a las 22:40 horas y también el 21 del mismo mes en el mismo espacio a las 20 y a las 22:30.

“Para mí es un lujo estar aquí”, ha añadido el protagonista.