Aquavall acabará con los problemas de bombeo de agua en Parquesol: "Hasta ahora una avería afectaba a todo el barrio"

Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente, informa a los medios de las nuevas inversiones de Aquavall

Aquavall, la empresa municipal del agua del Ayuntamiento de Valladolid, acabará con los problemas de bombeo en el barrio de Parquesol, que hasta ahora contaba con un único sistema de bombeo pero se le sumará un segundo de "respaldo".

"Hasta ahora una avería o un problema puede dejar sin agua a todo el barrio", ha reconocido el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ante los medios de comunicación durante una comparecencia para anunciar nuevas inversiones de Aquavall.

El proyecto ha sido aprobado este pasado jueves en el Consejo de Administración de la empresa pública y pretende dar respuesta a una problemática que había en el barrio, que "por su configuración, con la altura que tiene", debe disponer de sistemas de bombeo para hacer llegar el agua al vecindario.

El nuevo sistema será construido junto al ya existente, en una parcela ubicada en una zona verde frente al Centro Cultural Miguel Delibes. Su funcionamiento no será simultáneo, sino que se usará puntualmente para evitar que la inactividad le deje fuera de servicio ante una incidencia.

Asimismo, en un futuro, tal y como ha explicado Pellitero, se estudiará si el nuevo sistema pasaría a ser el principal y el existente adquiriría el estatus de secundario.

"Eso luego con el uso se vería. Es como un gemelo del sistema de bombeo porque entendemos que es un barrio que tiene la mayor población de la ciudad y hasta ahora está un poco sujeto a las condiciones del existente que ya tiene muchos años", ha precisado.

El presupuesto destinado a esta inversión es de 811.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 9 meses. Está previsto que las obras no afecten al tráfico ya que se sitúan en una zona verde subterránea.

Fin a la "peregrinación" de la sede

Por otro lado, el Consejo de Administración de Aquavall también ha dado luz verde al contrato de 3,2 millones de euros para la construcción de un edificio junto a la estación potabilizadora de las Eras, que permitirá dar cerrojazo a la "peregrinación" de la sede de la empresa con su instalación definitiva en este punto.

"El servicio de agua de Valladolid lleva desde su origen cambiando de local, pagando alquileres, siempre en el entorno de la calle General Ruiz o calle Muro, pero haciendo un gasto de recursos", ha señalado el edil.

El nuevo edificio será construido en unos terrenos que quedaban libres aún junto a la potabilizadora, contará con sótano para aparcamiento, una planta de calle y una primera planta.

Aquí se instalarán los servicios financieros, atención al público y técnicos de Aquavall, sumándose a los de recursos humanos que ya están instalados en estos terrenos.

Una vez sea adjudicado el proyecto, que será dentro de unos meses, según Pellitero, el plazo de ejecución será de 12 máximos, teniendo que estar finalizado el edificio a finales de 2027.

La última de las inversiones aprobadas es la destinada a la adquisición de un motor para generación eléctrica mediante biogás, en la estación depuradora.

La inversión alcanza los 2,1 millones de euros después de que una primera adjudicación quedara desierta por el incremento de los costes y tiene como objetivo "obtener del tratamiento de los lodos de la depuradora, quemarlo y generar luz para autoconsumo".

Renovación de contadores

El Consejo de Administración de este pasado jueves también ha servido para aprobar otra serie de contratos de suministros y servicios. Uno de ellos han sido dos millones de euros, divididos en dos años, para la adquisición de 12.000 contadores anuales para renovar los de los clientes de Aquavall.

La renovación del contrato de tratamiento de los lodos, unas 32.000 toneladas al año, ha sido aprobada con un presupuesto de 268.000 euros para los próximos dos años.

Por otro lado, el contrato de mantenimiento de los decantadores centrífugos de la depuradora ha sido aprobada su renovación para los próximos tres años, más uno prorrogable, con un presupuesto de 353.000 euros.

En última instancia, se ha aprobado un contrato por 400.000 euros para el tratamiento de los fangos, además de la oferta de empleo público 2026 de Aquavall que implica la creación de ocho nuevos puestos de trabajo.