Confirmado: Ana Guerra y Leire Martínez harán vibrar la Plaza Mayor con su pop femenino en las fiestas de Valladolid

Ana Guerra y Leire Martínez también se apuntan a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 en Valladolid.

Las dos artistas destacadas del pop español estarán el 12 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor como ha anunciado el alcalde Jesús Julio Carnero.

Con trayectorias consolidadas, millones de seguidores y algunos de los temas más reconocibles de los últimos años, ambas protagonizarán una noche marcada por la fuerza del pop femenino, la emoción y la conexión con el público, en un concierto que combinará grandes éxitos y las nuevas etapas musicales de ambas artistas.

Desde que irrumpió en la escena musical española en 2018, Ana Guerra se ha consolidado como una de las artistas más reconocidas del panorama nacional gracias a éxitos como ‘Lo Malo’, ‘Ni la Hora’ o ‘Bajito’.

La artista tinerfeña ha alcanzado el número uno en listas de ventas y ha acumulado millones de reproducciones con trabajos como Reflexión (2019), La Luz del Martes (2021), disco por el que recibió un Premio Dial, y su álbum más reciente Sin Final (2024), un proyecto pop de tintes electrónicos y esencia autobiográfica.

¡La Plaza Mayor volverá a ser el corazón de la música en Valladolid!



El próximo 12 de septiembre disfrutaremos de una noche única con dos grandes voces del pop femenino: Ana Guerra, a las 21:30 h, y Leire Martínez, a las 23:00 h.@anaguerra @LeireMo @infoVLL

¡Os esperamos! 💟 pic.twitter.com/0bWUv1I2vH — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) May 28, 2026

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Carlos Rivera, Tiziano Ferro o Tini, demostrando una gran versatilidad artística.

Paralelamente a su carrera musical, Ana Guerra ha desarrollado una destacada trayectoria televisiva como presentadora y concursante en formatos de gran audiencia como El Desafío, Cover Night o Tu Cara Me Suena, donde ha demostrado su capacidad interpretativa y su conexión con el público.

Sobre los escenarios, la artista ha recorrido España con giras como Si Me Quisieras Tour y su espectáculo Hilo Rojo, consolidándose como una artista cercana, enérgica y con gran capacidad de emocionar al público.

Por su parte, Leire Martínez, tras darse a conocer en Factor X en 2007, se convirtió en la vocalista de La Oreja de Van Gogh iniciando así una exitosa trayectoria de más de quince años marcada por discos multiplatino, giras internacionales y algunos de los temas más emblemáticos del pop en español.

Su cercanía y capacidad para emocionar la han consolidado como una artista muy querida por el público.

Historias de aquella niña es el primer álbum en solitario de Leire Martínez con el que la artista ha pasado definitivamente página respecto a su etapa anterior.

Ya ajustó cuentas con el pasado en ‘Mi nombre’, su estreno en solitario, y la publicación de canciones como ‘Tres deseos’ o ‘Tonto por ti’, en colaboración con Abraham Mateo.

Valladolid vibrará al son de la nueva etapa de Leire Martínez, marcada por su evolución artística, el fortalecimiento de su identidad propia y el reconocimiento creciente a su carrera musical.