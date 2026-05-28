Unas 45.000 personas pasarán este fin de semana por las Series Mundiales de Rugby Siete de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visitan la presentación de las Village Series Mundiales de Rugby junto al presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín ‘Hansen’ Miriam Chacón ICAL

El presidente de la Federación Española de Rugby, el vallisoletano Juan Carlos Martín ‘Hansen’, cifró hoy en 45.000 las personas que pasarán este fin de semana por las Series Mundiales de Rugby Siete de Valladolid.

Se trata de una competición que reúne a las doce mejores selecciones, tanto en categoría masculina, como en femenina, y que arrancará mañana a las 10 horas.

El sábado se disputarán los últimos partidos de fase de grupos y las primeras eliminatorias, mientras que el domingo se disputarán las finales del torneo.

‘Hansen’ también remarcó que este torneo supondrá una “transformación” del rugby en España y será un paso muy importante para afianzar las posibilidades de la candidatura que la Federación Española ha presentado para acoger el Mundial de 2035.

El presidente de la Federación de Rugby realizó estas declaraciones junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, durante la visita que hicieron a la Acera de Recoletos.

En esta ubicación, con motivo de este torneo se ha instalado un ‘Village’ abierto al público con actividades infantiles, música, sorteos y una tienda de la Federación Española de Rugby, que permanecerá abierta hasta el sábado en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Mientras tanto, el alcalde, además de recordar que, históricamente, Valladolid es una ciudad “llena de rugby por los cuatro costados”, agradeció a la Federación Española la organización de un torneo que supone estar en la “cresta de la ola” del rugby internacional.

Al mismo tiempo, Carnero aseguró que “tenemos todas las condiciones para vivir una experiencia única”, por lo que invitó a toda la ciudadanía a participar de una competición llena de deporte y también de ambiente lúdico.

Por su parte, González Gago agradeció a la Federación de Rugby por haber escogido a Valladolid como escenario de un torneo mundial tan importante como es y argumentó que han sido varios los factores que han llevado a la Junta a convertirse en patrocinador del mismo.

Así, además de la proyección internacional mundial que tiene el torneo, el consejero de la Presidencia aseguró que se trata de un revulsivo para la economía, ya que durante los próximos tres días miles de personas se concentrarán en un evento al que están acreditados más de un centenar de comunicación.

Además del torneo se ha instalado una gran ‘fan zone’ en los aledaños del José Zorrilla que contará con música y conciertos en directo, juegos y experiencias gastronómicas. Así, el viernes está prevista la actuación de Coti, el sábado será el turno de Taburete, mientras que el domingo pasará la orquesta Panorama.