Un nuevo hotel abre en Valladolid con 134 habitaciones, 26 trabajadores, restaurante, gimnasio y 40 aparcamientos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han participado en la apertura, este 28 de mayo, del Hotel Barceló, antiguo Felipe IV, en la calle Gamazo número 16 de la ciudad.

“Hoy la ciudad está, doblemente, de enhorabuena. En primer lugar, porque se podría decir que reabrimos un hotel histórico como era el Felipe IV. Pero esto no es verdad. El hotel es de nueva planta y configuración, empezando porque abandona el nombre. Estamos en un lugar histórico donde hubo un hotel que forma parte de la seña de identidad de todos los vallisoletanos, pero inauguramos un nuevo hotel”, ha afirmado Carnero.

El alcalde ha añadido que estamos de enhorabuena porque, además, es “la llegada del Grupo Barceló a Valladolid” que es uno “de los 30 grandes del mundo” y “tener en la ciudad su presencia es siempre importante”.

“El hotel tiene una orientación claramente vallisoletana. Nos damos de bruces con Miguel Delibes y lo que se vive en este hotel, y en su ambiente, es algo tan identitario como es la literatura y la escritura con el nombre de los salones en referencia a la cultura”, ha añadido el primer edil.

Carnero ha citado que estos salones “hacen referencia a los autores vallisoletanos” y “en una ciudad que es eminentemente literaria”.

“El Grupo Barceló, si apuesta por Valladolid es porque cree en la ciudad. Los datos turísticos muestran y expresan esto en cada uno de los eventos de la capital del Pisuerga. Hemos tenido el TAC, ahora la Feria del Libro, el pádel. Valladolid es un lugar de encuentro y los grupos empresariales hoteleros piensan en nosotros. Estamos en el buen camino. Que ellos ganen mucho dinero y Valladolid también”, ha citado el alcalde.

Hotel nuevo

“Hemos hecho un nuevo hotel. Con una inversión para poder trasladar la idea del Grupo Barceló en una apuesta por la ciudad. No es una reforma sino un hotel nuevo. Hemos cambiado todo en una ciudad que nos va a dar mucho juego”, ha afirmado José Luis Fernández, director de Área de España Norte, responsable de los Hoteles Barceló.

La inversión “está por encima de los 18 millones” y “se ha mantenido toda la plantilla de Felipe IV con 26 personas” que “se irá ampliando” porque “hay restaurante, salones para reuniones” que van a exigir la ampliación de las plantillas.

“Vamos a tener banquetes, reuniones. Todo. Hoy está abierto y los primeros clientes llegarán. Tenemos un total de 17 clientes y 40 plazas de aparcamiento que están bajo el complejo hotelero”, ha afirmado Fernández.

El número de habitaciones “ha variado con todas habitaciones dobles” y “alguna suite”, ha afirmado el representante de Hoteles Barceló.

“Pensamos que hay mercado y que Valladolid es un complemento a Madrid. Estar a una hora de AVE nos facilita que podamos tener clientela. Creemos que la ciudad tiene identidad propia”, ha finalizado.

Visita de Jesús Julio Carnero al nuevo Hotel Barceló de Valladolid.

134 habitaciones, gimnasio o restaurante

De categoría 4 estrellas, cuenta con 134 habitaciones amplias y luminosas, diseñadas para responder a las distintas formas de viajar actuales: desde escapadas urbanas y estancias familiares hasta viajes de negocios.

La propuesta de Barceló Valladolid toma como punto de partida la personalidad de la ciudad: un destino con una sólida tradición cultural y literaria, reconocido también por su intensa vida artística, patrimonial y gastronómica.

Desde esa conexión con Valladolid, el hotel busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del alojamiento, invitando al huésped a descubrir la ciudad desde una mirada actual, cercana y auténtica.

Además, cuenta con restaurante y también con un gimnasio.