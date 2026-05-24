'Refugi', de Manolo Alcántara, gana el premio al Mejor Espectáculo del TAC 2026

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, junto a los premiados en el TAC 2026, este domingo

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid ha entregado los premios de su 27ª edición en un acto celebrado en el parque arqueológico de la iglesia de San Agustín, junto al Archivo Municipal.

El jurado ha reconocido con el galardón al Mejor Espectáculo a 'Refugi', de la compañía Manolo Alcántara (Cataluña), por ofrecer "un espacio para el pensamiento y la filosofía".

Y ha considerado que este espectáculo "transmite con honestidad la sabiduría de aceptarnos vulnerables más allá de la veteranía".

El jurado ha destacado que se trata de "una gran metáfora sobre la vida a través de las cicatrices del circo".

Además, ha subrayado el trabajo de Manolo Alcántara —Premio Nacional de Circo 2021— como "una pieza donde todo confluye para sostener la dramaturgia y transmitir emociones, a través del circo y de la danza".

La entrega de premios ha contado con la presencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y ha puesto el broche final a una edición que ha vuelto a llenar las calles de Valladolid de danza, teatro y emoción bajo el lema 'Si estás, es TAC'.

El jurado de esta edición ha estado integrado por Marcelino Martín, director del Festival de Artes de Calle Mueca (Puerto de la Cruz, Tenerife) y Lucía de Franchi, distribuidora de artes escénicas afincada en Sevilla.

También por José Antonio Alba, director de la revista Godot; Silvia Feixas, directora del Teatro de La Garriga y especialista en circo contemporáneo (Barcelona); y Fabrizio Agosto, director del Festival Mirabilia (Cuneo, Italia).

El Premio Emilio Zapatero al Mejor Espectáculo de Circo ha sido para 'Épiphytes', de la compañía belga Cie. des Chaussons Rouges, por su "perfección técnica que hace parecer una disciplina tan compleja como algo de sencilla ejecución".

El jurado subrayó en la pieza su "búsqueda de la belleza como manifestación de la fragilidad, y el riesgo de la caída como símbolo de la dimensión espiritual humana y el encuentro con la naturaleza".

La intérprete Ksenia Parkhatskaya ha sido reconocida con el premio a la Mejor Interpretación por su trabajo en 'El animal más peligroso del mundo', de la compañía irlandesa Jazzville Productions.

Una artista que, según el jurado, "ha enamorado tanto al público adulto como al más joven a través de distintas disciplinas como la interpretación, la danza o el canto, transmitiendo un mensaje tan importante como es saber defender el hecho de ser uno mismo más allá del rebaño".

El galardón al Premio Espacio Activado —nuevo reconocimiento de esta edición que distingue a los espectáculos que transforman de forma singular el espacio donde actúan— ha recaído en 'La Baronnade', de la compañía francesa Les Grooms.

El jurado les reconoció que "nadie como ellos ha logrado transformar el espacio urbano de Valladolid, a través del humor y la música, en un lugar de interacción con las artes, sorprendiéndonos en cada esquina con un guiño nuevo y disfrutón".

El Premio del Público, decidido mediante los votos de la app oficial del festival, ha recaído en 'Triplette', de Labú Teatre & Cris Clown (Cataluña), consolidando así el impacto de esta propuesta en el público del TAC.

Dos menciones especiales

Además, el jurado ha concedido dos menciones especiales.

La primera, para 'Texere', de la Cie. Imago (Francia), por ser "un espectáculo elegante y técnicamente impecable donde cada movimiento se ejecuta con precisión y limpieza".

Un espectáculo "cuya puesta en escena versátil hace de Texere una obra perfecta para adaptarse a diferentes espacios sin perder fuerza ni belleza".

La segunda, para Mimbre (Inglaterra), una compañía que, en palabras del jurado, "pone sus intenciones en repensar y reivindicar el lugar de las mujeres en el circo contemporáneo".

Y que en esta edición "ha vuelto a generar una lección de integración y de normalización corporal que nos sitúa en un mundo necesario".