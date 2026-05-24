La V Marcha Contra el Cáncer celebrada este domingo en el municipio vallisoletano de Cigales

La V Marcha Contra el Cáncer celebrada este domingo en el municipio vallisoletano de Cigales

Valladolid

Cigales se vuelca contra el cáncer en una multitudinaria marcha solidaria con cerca de 500 participantes

Bajo el lema 'Cigales en marcha contra el cáncer' los participantes recorrieron, tanto a pie como en bicicleta, el trayecto comprendido entre la Plaza Mayor y el paraje del Teso Blanco.

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La localidad vallisoletana de Cigales ha celebrado en la mañana de este domingo la V Marcha Contra el Cáncer, una cita solidaria que reunió a cerca de 500 participantes entre inscritos y colaboradores.

El acto ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Turismo, Enoturismo y Asociaciones María del Val y el concejal de deportes Gregorio Díez.

Además, asistieron representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entre ellos la presidenta de la AECC de Cigales, Pilar Caballero y el vicepresidente de la AECC Valladolid.

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También Pepe Rebollo; el tesorero provincial, Juan Hernández; y el coordinador territorial, Arturo Vizcaíno, quienes fueron los encargados de inaugurar oficialmente la marcha.

Bajo el lema 'Cigales en marcha contra el cáncer' los participantes recorrieron, tanto a pie como en bicicleta, el trayecto comprendido entre la Plaza Mayor y el paraje del Teso Blanco.

Y regresaron posteriormente al centro de la localidad en un ambiente marcado por la solidaridad y la convivencia.

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Tras la marcha, la jornada continuó con diversas actividades lúdicas y deportivas, entre ellas una Master Class del grupo local de Zumba, además de talleres infantiles y pintacaras para los más pequeños.

Como broche final, la Plaza Mayor de Cigales acogió una animada fiesta 'Holi', que llenó de color, música y diversión el corazón del municipio, poniendo el cierre a una jornada benéfica marcada por la alta participación y el compromiso ciudadano en la lucha contra el cáncer.