Cigales se vuelca contra el cáncer en una multitudinaria marcha solidaria con cerca de 500 participantes

La V Marcha Contra el Cáncer celebrada este domingo en el municipio vallisoletano de Cigales

La localidad vallisoletana de Cigales ha celebrado en la mañana de este domingo la V Marcha Contra el Cáncer, una cita solidaria que reunió a cerca de 500 participantes entre inscritos y colaboradores.

El acto ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Turismo, Enoturismo y Asociaciones María del Val y el concejal de deportes Gregorio Díez.

Además, asistieron representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entre ellos la presidenta de la AECC de Cigales, Pilar Caballero y el vicepresidente de la AECC Valladolid.

También Pepe Rebollo; el tesorero provincial, Juan Hernández; y el coordinador territorial, Arturo Vizcaíno, quienes fueron los encargados de inaugurar oficialmente la marcha.

Bajo el lema 'Cigales en marcha contra el cáncer' los participantes recorrieron, tanto a pie como en bicicleta, el trayecto comprendido entre la Plaza Mayor y el paraje del Teso Blanco.

Y regresaron posteriormente al centro de la localidad en un ambiente marcado por la solidaridad y la convivencia.

Tras la marcha, la jornada continuó con diversas actividades lúdicas y deportivas, entre ellas una Master Class del grupo local de Zumba, además de talleres infantiles y pintacaras para los más pequeños.

Como broche final, la Plaza Mayor de Cigales acogió una animada fiesta 'Holi', que llenó de color, música y diversión el corazón del municipio, poniendo el cierre a una jornada benéfica marcada por la alta participación y el compromiso ciudadano en la lucha contra el cáncer.