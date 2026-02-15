Los arcos de la ‘Catedral del Vino’ se convierten en un museo al aire libre en Cigales

Cigales ha inaugurado la musealización permanente de los arcos de la iglesia de Santiago Apóstol, un espacio popularmente conocido como la ‘Catedral del Vino’ que desde ahora se presenta como un pequeño museo al aire libre integrado en pleno corazón del municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde, Jaime Rodríguez Ferrero, y de la concejala de Cultura, Turismo y Enoturismo, María del Val, además de miembros de la corporación municipal, alcaldes de la zona, representantes de la Ruta del Vino Cigales y de la Denominación de Origen Cigales, junto a vecinos que se acercaron a conocer el nuevo recorrido.

La intervención busca reforzar la oferta turística local con un itinerario visual que explica la relación de Cigales con el vino, su paisaje y su historia.

Inauguración de la musealización de los arcos de la Iglesia de Santiago Apóstol de Cigales

El conjunto se estructura en cinco espacios diferenciados, concebidos como escenas que se suceden en los distintos arcos y que cuentan con iluminación específica para aportar un ambiente más teatral y museográfico.

El primer ámbito se dedica al propio Cigales y a su identidad, con referencias a elementos reconocibles de la tradición y la vida cotidiana del municipio. El segundo recrea un viñedo centenario sobre canto rodado y arena para reproducir el carácter pedregoso del terreno, acompañado por cestas de vendimia, racimos y cajones de madera.

Musealización de la Catedral del vino de Cigales

El tercer espacio se adentra en el mundo de las bodegas subterráneas tradicionales, con utensilios antiguos de trasiego y una ambientación pensada para evocar la penumbra y el reposo del vino. El cuarto está dedicado a la Fiesta de la Vendimia, con una escena que recrea la vendimia tradicional y pone en valor el peso de esta celebración en el calendario local.

El recorrido concluye con un espacio de carácter más contemplativo centrado en la ‘Catedral del Vino’, que contextualiza el valor del templo y su vínculo con la historia vitivinícola de Cigales, incluida la etapa en la que Valladolid fue capital y el municipio ejerció como proveedor de vino para la Corte.