Cigales envuelve sus Premios Calidad con actividades, gastronomía, catas de vino y coches clásicos

Raúl Escudero, Víctor Alonso, Jaime Rodríguez, María del Val y Antonio Gil presentan los Premios Calidad, Concentración de coches clásicos y jornadas de tapa y rosados de Cigales

Por primera vez, Cigales (Valladolid) combinará sus Premios Calidad y la concentración de vehículos clásicos en un único fin de semana que tendrá lugar entre este 8 y 10 de mayo. Una cita a la que también se le suma la parte gastronómica con las XII Jornadas Gastronómicas de Tapas y Rosados.

Tres días en los que la localidad vallisoletana ha preparado un amplio programa para todos los públicos, con catas de los vinos ganadores abiertas al público, un concierto, talleres, rutas de tapas y la icónica concentración de vehículos clásicos.

Así lo ha presentado el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, este miércoles en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, donde ha estado acompañado por el vicepresidente de la institución provincial, Víctor Alonso, la concejala de Enoturismo y Cultura, María del Val, el gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero, y el presidente de la Asociación Oxiclasic, Antonio Gil.

Los Premios Calidad celebrarán este año su decimosexta edición que, a través de tres mesas formadas por cinco profesionales vitivinícolas, darán a conocer el mejor vino rosado, blanco, tinto joven y tinto crianza entre 60 referencias de 15 bodegueros que se presentan.

La cata a ciegas comenzará a las 17:00 horas el viernes 8 de mayo. Esta será cerrada al público, pero durante la deliberación del jurado, a las 19:00, el Teatro municipal abrirá sus puertas para disfrutar del monólogo de Darío Mares, recomendado para mayores de 16 años.

Posteriormente, desde las 20:00 horas, se procederá a la ceremonia de entrega de los Premios Calidad 2026 tras darse a conocer el fallo del jurado y tendrá lugar un vino español en el que podrán participar los presentes.

Ya el sábado, 9 de mayo, se ha organizado una cata abierta al público a las 12:00 horas en un viñedo centenario, si la meteorología lo permite, de las cuatro referencias ganadoras. Las inscripciones tienen que formalizarse en la Oficina de Turismo.

Tanto por la mañana como por la tarde, a las 11:00 y 17:00 horas, habrá sendos talleres infantiles para que los más pequeños se "acerquen a la cultura vitivinícola, a la parte de lo que es el viñedo", según ha destacado la concejala de Enoturismo y Cultura.

Uno de los momentos culmen tendrá lugar el 10 de mayo, cuando el vino se fusionará con la XIII Concentración de vehículos clásicos Oxiclasic. Las inscripciones arrancarán a las 10:00 horas en la Plaza Mayor y a las 12:30 habrá una cata de vinos de la DO Cigales, que en este caso será exclusiva para los inscritos en la concentración.

La exposición de los vehículos arrancará a las 13:00 horas, la entrega de premios tendrá lugar una hora más tarde y a las 15:00 horas se celebrará una comida en el polideportivo de la Carretera Cabezón para los inscritos.

Para cerrar el día, a las 19:00 horas, habrá una cata-concierto de Velayos Band, que combinan versiones pop, rock e indie. Estarán acompañados por el sumiller, productor de eventos y formador en hostelería Javier Sansegundo. Habrá dos zonas, una para los asistentes del concierto y otra para los de la cata.

Paralelamente, los días 9 y 10 de mayo se estarán celebrando las XII Jornadas Gastronómicas de Tapas, en la que participan seis establecimientos: El Moral Cafetería; Bar Menfis; El Arco Bocatería; Bar Zocha; Las Barricas & Clandestino; y Bar Social de Cigales.

En todos ellos podrán disfrutarse por cuatro euros de una consumición más tapa. Si se quisiese prescindir de la bebida, el precio será de 2,5 euros.