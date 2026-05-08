Cigales premia la excelencia de sus vinos y rinde homenaje a la trayectoria de sus viticultores

El Teatro Las Peñuelas ha acogido este viernes la celebración de la XVI Edición de los Premios Calidad Cigales.

En una jornada marcada por la excelencia técnica y el reconocimiento a la tradición, Bodegas Herederas Remigio de Salas se alzó como la gran triunfadora de la gala al conseguir un doblete con sus vinos Las Luceras sobre lías 2024 (categoría blanco) y Las Luceras Reserva 2018.

El palmarés de honor lo completaron el rosado Salvueros, de la bodega homónima, y el tinto joven Ovidio García Roble 2024, tras una rigurosa cata a ciegas en la que participaron 15 expertos del sector.

La gala también sirvió para subrayar la importancia de la promoción y el cuidado del origen.

El Consejo Regulador otorgó su Distinción Especial a Blanca Jiménez Cuadrillero, concejala de Turismo y Marca Ciudad de Valladolid, por su compromiso constante en vincular la capital con la cultura del vino de Cigales.

Asimismo, el emotivo galardón al viticultor Pascual Herrera recayó, de forma excepcional, en Alberto Camazón Simón y Alberto Camazón Conde. Este reconocimiento conjunto a padre e hijo premia tanto una trayectoria de vida dedicada a la tierra como la garantía de continuidad en el cuidado de los viñedos de la Denominación de Origen.

La entrega de premios contó con una nutrida representación institucional, incluyendo al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, el presidente de la DO, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, y representantes de la Diputación de Valladolid.

Los galardonados recogieron sus distinciones frente a un jurado de prestigio compuesto por sumilleres, enólogos y críticos gastronómicos que evaluaron un total de 60 muestras (blancos, rosados, tintos jóvenes y crianzas), destacando el altísimo nivel de las elaboraciones presentadas este año.

Este evento marca el inicio de un intenso fin de semana festivo en la localidad, que incluye rutas turísticas y actuaciones musicales.

Además, Cigales se unirá mañana al brindis colectivo del Día Movimiento DO junto a otras 29 Denominaciones de Origen de toda España.

El acto central de esta celebración tendrá lugar en un viñedo centenario, donde se llevará a cabo una cata especial protagonizada por los vinos que hoy han sido encumbrados como los mejores exponentes de la calidad de la zona.