Casi 9.000 opositores compiten este sábado en Valladolid por una plaza en la Administración General del Estado

Un total de 8.851 personas se examinan este sábado en Valladolid para lograr una de las 17.986 plazas convocadas desde la Administración General del Estado. Se estima que en torno a 516 de ellas tendrán destino en Castilla y León.

Estos procesos selectivos se celebran a la vez en 26 ciudades, en un proceso descentralizado que coordina el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública.

Valladolid es la tercera sede con mayor número de opositores en esta convocatoria, por detrás de Madrid y Sevilla, y la única en Castilla y León.

El subdelegado del Gobierno ha valorado "el esfuerzo que supone para la Administración General del Estado en el territorio esta oferta descentralizada de sedes de exámenes".

"Ofrece a los opositores una comodidad y accesibilidad que seguro se traduce en horas de repaso y descanso, cosa que resulta muy de agradecer, especialmente en estas últimas horas antes de enfrentarse a unas pruebas tan decisivas en sus vidas", ha señalado.

Canales ha destacado también "el incremento en la Oferta de Empleo Público, que pretende reforzar las áreas y unidades con atención al público".

"A la vez que se adapta de forma progresiva a los perfiles que demanda el progreso tecnológico en la relación entre la ciudadanía y la Administración General del Estado, cada vez más digital y accesible desde cualquier lugar, sin desplazamientos", ha añadido.

Y ha subrayado que "las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de las plantillas".

Organización

Para abordar la territorialización del proceso se han constituido en Valladolid dos unidades de colaboración local en la ejecución material y organización administrativa de cada prueba selectiva.

Están integradas por diez empleados públicos de la Delegación del Gobierno, cinco en cada una.

Estas unidades son las encargadas de tomar todas las medidas organizativas previas y durante el desarrollo de los ejercicios.

Entre ellas, la búsqueda y gestión de sedes de exámenes que cumplan con los requisitos de capacidad y disponibilidad; petición de reserva de espacios y aulas y facilitar la accesibilidad y las adaptaciones para personas con discapacidad.

También la selección de personal colaborador y traslado de las instrucciones a seguir el día del examen; gestión de presupuestos; distribución de los opositores por aulas; elaboración de listados y recepción de material y custodia hasta el día del examen.

Y la correcta señalización de aulas y accesos; resolución de incidencias durante el desarrollo del ejercicio; cumplimentación de actas; recogida de material y entrega para su traslado al INAP.

Además, 350 empleados públicos de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y de organismos dependientes de la AGE en la provincia trabajan como colaboradores para que este proceso selectivo se desarrolle correctamente, vigilando en las aulas y controlando el acceso.

De los 8.851 opositores admitidos en los procesos selectivos a celebrar en Valladolid, algo más de un 5%, un total de 458, opta por el turno de reserva para personas con discapacidad.

Sedes

Los exámenes se harán en las facultades de Derecho, Comercio, Económicas, aulario Campus Esgueva, Filosofía y Letras, Educación y Trabajo Social, y en el Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid.

La Delegación del Gobierno será sede de examen para dos aspirantes de la ONCE y otras dos personas que necesitan adaptación de medios para la utilización de un ordenador en la realización de sus ejercicios.

Los procesos convocados son diez, cinco de turno libre y cinco de promoción interna, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023-2024.

En concreto: cuerpo general auxiliar; cuerpo general administrativo; cuerpo de técnicos auxiliares de informática; cuerpo de gestión y cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado.

El inicio de los ejercicios será a las 10:00 horas de la mañana para el ejercicio único de los cuerpos C1, C2 y para el primer ejercicio de A2 y a las 14 para el segundo ejercicio de A2.