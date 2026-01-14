Ya es oficial: Castilla y León abre la inscripción para las 1.006 plazas de profesores de las oposiciones de junio

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, con el objetivo de cubrir un total de 1.006 plazas en la Comunidad.

Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este miércoles, en la que se detalla que el 95% de las plazas corresponden al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

En concreto, del total de plazas convocadas, 970 son para Secundaria, 25 para Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 11 para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Así, el periodo de presentación de solicitudes abarcará desde mañana, 15 de enero, hasta el próximo 4 de febrero. Quienes deseen participar deberán cumplimentar la solicitud de participación que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación y presentarla de forma electrónica, siendo necesaria su identificación mediante Cl@ve, utilizando exclusivamente como método el DNIe o certificado electrónico.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar una única solicitud, prevaleciendo, en el supuesto de que se presente más de una, la presentada en último lugar.

Se debe tener en cuenta que la solicitud de participación en el procedimiento selectivo no implica la solicitud de incorporación a la lista de interinidad, ni siquiera en las especialidades para las que se solicita el ingreso. Como es habitual, es necesario especificar dicha petición en la solicitud indicando las especialidades en las que se quiere formar parte de esas listas de interinos.

La orden regula, además, el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, así como el sistema de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

La convocatoria ha sido analizada este mismo martes en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que han participado los representantes sindicales de CSIF, ANPE, STESCYL-i, CCOO y UGT-SP.

En este encuentro, la Consejería ha presentado el borrador de la próxima convocatoria de oposiciones, cuyas pruebas se celebrarán en junio de 2026, y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero.

El proceso selectivo afecta a 33 especialidades: 31 del Cuerpo de Secundaria, una de Profesores de Música y Artes Escénicas y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, se ha dado a conocer la distribución provincial de los exámenes y el reparto de plazas por especialidad.

Plazas para Secundaria

En Secundaria, destacan las 155 plazas de Inglés, con exámenes en Salamanca; 85 de Lengua Castellana y Literatura, que se realizarán en Soria; y otras 85 de Geografía e Historia, en Segovia.

También se convocan 75 plazas de Orientación Educativa en Palencia; 55 de Servicios a la Comunidad en Zamora; 50 de Educación Física en León y 50 de Biología y Geología en Valladolid.

Además, habrá 45 plazas de Procesos de Gestión Administrativa en Zamora; 35 de Filosofía en León y 35 de Latín en Soria; 30 de Dibujo en Ávila y 30 de Formación y Orientación Laboral en León. Otras especialidades como Organización y Gestión Comercial, Procesos Comerciales y Administración de Empresas contarán con 25 plazas cada una, mientras que Procedimientos Sanitarios y Asistenciales sumará 23 plazas en Burgos.

La convocatoria se completa con plazas en Economía, Francés, Música, Análisis y Química Industrial, Griego y diversas especialidades técnicas, con exámenes repartidos entre Burgos, Salamanca, Valladolid, Ávila y Ponferrada.

Por su parte, el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas contará con 11 plazas de Piano, cuyos exámenes se celebrarán en Palencia, mientras que las Escuelas Oficiales de Idiomas ofertarán 25 plazas de Inglés, con pruebas en Ávila.

Con esta convocatoria, la Consejería de Educación busca reforzar la plantilla docente y dar estabilidad al sistema educativo de Castilla y León de cara a los próximos cursos.