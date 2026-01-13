Castilla y León convoca 553 nuevas plazas de funcionarios auxiliares y administrativos de la Junta: plazos y fechas

La Consejería de la Presidencia ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de 553 nuevas plazas de personal funcionario para la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. De estas plazas, 362 corresponden al Cuerpo Auxiliar, mientras que 191 corresponden al Cuerpo Administrativo. En el caso del Cuerpo Auxiliar, se reservan 45 plazas para personas con discapacidad, y en el Cuerpo Administrativo, se reservan 29 plazas de este tipo.

Tal y como señala el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, "esta convocatoria es un nuevo reflejo del esfuerzo de la Junta de Castilla y León por seguir mejorando el funcionamiento de la Administración, a través de la creación de más empleo público estable y de calidad, que también ayudará a seguir rejuveneciendo las plantillas profesionales de la Junta".

En el ámbito de la Administración General, el personal funcionario incluye a todos aquellos profesionales que desempeñan tareas de carácter generalmente administrativo. El acceso a los cuerpos Auxiliar y Administrativo permite el desarrollo de una carrera profesional estable dentro de la Administración, así como la participación, en el futuro, en procesos de promoción interna que facilitan el acceso a cuerpos de superior categoría, favoreciendo la progresión profesional y la mejora de las condiciones laborales.

Estas 553 plazas corresponden a las Ofertas de Empleo Público de 2024 y 2025, o, en su caso, a plazas de la Oferta de Empleo Público de 2023 que no fueron cubiertas en la convocatoria correspondiente. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, como establece la Ley de Función Pública de Castilla y León, con una prueba tipo test, que se realizará de forma simultánea en todas las sedes.

Plazos y fechas

Las personas interesadas en participar en estos procesos selectivos podrán presentar sus solicitudes a partir de este miércoles, 14 de enero, con un plazo de veinte días hábiles.

El ejercicio tendrá lugar en un plazo máximo de 6 meses desde el día de hoy. Por lo que se refiere al Cuerpo Auxiliar, la prueba se realizará en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, mientras que, en el caso del Cuerpo Administrativo, los aspirantes podrán realizar el ejercicio en las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.