Confirmado por la Junta: oposiciones para más de 130 plazas de Policía Local en 51 municipios de Castilla y León

La Junta de Castilla y León convocará pruebas selectivas para el acceso a Policía Local en más de 50 ayuntamientos y se encuentra ultimando la publicación de la orden de convocatoria del proceso selectivo unificado de 2026.

Desde la firma del vigente convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias para la gestión de los procesos selectivos de agentes de Policía Local (2025-2029), un total de 51 ayuntamientos de Castilla y León han decidido adherirse al mismo.

Mediante el citado convenio, la Junta asume la gestión del proceso selectivo unificado de agentes de Policía Local los años 2026 y 2028.

Todas las capitales

Las nueve capitales de provincia se encuentran adheridas al convenio, situación que se da por primera vez desde que se arbitró el sistema de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias, a través de un primer convenio suscrito en 2021.

Esta gestión unificada del proceso selectivo de agentes de Policía Local es reflejo de la colaboración interadministrativa y garantiza las mayores cotas de homogeneidad en el acceso a los Cuerpos de Policía Local.

Asimismo, supone una racionalización de los esfuerzos de las diversas administraciones públicas, así como del gasto público, ahondando en la función de coordinación de la Policía Local que desarrolla la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Convocatoria en mayo

Una vez ha finalizado el plazo para la adhesión al convenio el pasado 30 de abril, y a lo largo del mes de mayo, se publicará la orden de convocatoria que dé lugar al inicio del proceso selectivo unificado de agentes de Policía Local en 2026, y en el que se prevé que el número de plazas convocadas supere las 130.

Adicionalmente, y como en años anteriores, la convocatoria recogerá la posibilidad de que dicho número de plazas pueda ampliarse con las vacantes que se produzcan en los Cuerpos de Policía Local antes de la finalización del proceso selectivo.

Asimismo, se recogerá, como en la última convocatoria unificada de 2024, un sistema de resultas a efectos de evitar el vaciamiento de plantillas municipales.

Este permitirá adjudicar aquellas plazas que resulten vacantes en los Ayuntamientos por haber obtenido los efectivos policiales que los ocupaban nueva plaza tras la resolución del proceso selectivo unificado de 2026.