Ya es oficial: los policías locales de Castilla y León tendrán oposiciones unificadas, rápidas y más transparentes

Los policías locales de Castilla y León contarán a partir de 2026 con un nuevo sistema de acceso a sus plazas que promete “mayor agilidad, transparencia y simplificación administrativa”.

Así lo ha dado a conocer hoy la Junta en el marco del Consejo de Cooperación Local, órgano de diálogo entre la Administración autonómica y las entidades locales.

Durante la sesión, se ha presentado la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que regulará los procesos selectivos unificados de agentes de Policía Local en la Comunidad.

Esta novedad permitirá que los ayuntamientos puedan delegar en la Junta la convocatoria y gestión de las oposiciones, evitando “la dispersión de procesos y garantizando criterios homogéneos en toda Castilla y León”.

Entre los principales beneficios para los aspirantes y futuros agentes destaca la posibilidad de acceder por el sistema de oposición en turno libre, sin concurso de méritos, una medida que “simplifica las pruebas y facilita la igualdad de oportunidades”.

Destino

Además, una vez superado el proceso selectivo, los nuevos policías podrán elegir destino en un acto público, lo que “aporta mayor transparencia y seguridad en la adjudicación de plazas”.

Este nuevo modelo también supondrá una reducción de tiempos en los procesos de selección, un aspecto clave tanto para los ayuntamientos como para los propios aspirantes, que verán acortados los plazos entre la convocatoria y la incorporación al puesto.

La gestión autonómica de estos procesos se enmarca en el convenio firmado en febrero de 2025 entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), que establece que la Administración autonómica asumirá esta competencia a partir de 2026.

El inicio del primer proceso selectivo unificado está previsto para mayo de 2026, de ahí la urgencia de trasladar la Orden al Consejo para su próxima aprobación y publicación.