'Vino+Tapas' reúne este fin de semana en Valladolid a 71 bodegas, la mejor gastronomía, catas y música en directo
El evento permitirá a vecinos y visitantes degustar caldos procedentes de las cinco D.O. vallisoletanas junto a las tapas ganadoras de los certámenes gastronómicos nacional y mundial de 2025.
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La Acera de Recoletos de Valladolid acoge desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de 'Vino+Tapas'.
El evento enogastronómico reunirá durante todo el fin de semana a 71 bodegas de las cinco Denominaciones de Origen de la provincia junto a las tapas ganadoras de los certámenes gastronómicos nacional y mundial de 2025.
La inauguración oficial de este viernes ha contado con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.
También con la del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; representantes de las D.O. Cigales, León, Rueda, Ribera del Duero y Toro; de las Rutas del Vino y de Impulsa Igualdad Castilla y León.
El evento permitirá a vecinos y visitantes degustar vinos procedentes de las cinco D.O. vallisoletanas y disfrutar de una programación que combina gastronomía, música en directo y catas especializadas.
La organización habilitó dos modalidades de pasaporte —nacional y mundial— que incluyen tres tapas, un guiso, dos vinos jóvenes o uno crianza, además de la copa oficial y un portacopas.
Los asistentes también podrán adquirir tickets individuales para tapas, vinos, agua o mosto en las taquillas instaladas en el recinto.
La zona gastronómica se ubica en el centro de la Acera de Recoletos, donde distintos restaurantes ofrecerán las elaboraciones premiadas y el guiso del certamen.
Las Denominaciones de Origen y las Rutas del Vino disponen de espacios propios distribuidos a lo largo del paseo.
La programación incluye además actuaciones musicales y sesiones de DJ gratuitas en el escenario principal, con nombres como Carlos Areces DJ Set o el grupo Sidonie, además de varias catas dirigidas por especialistas del sector vitivinícola.
Las catas se desarrollarán en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y requerirán entrada previa.
El evento está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.
Y cuenta con la colaboración de las cinco D.O. de Valladolid, las Rutas del Vino, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y distintas entidades patrocinadoras.