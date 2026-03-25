De Valladolid al mundo con ‘Vino+Tapas’: música, los mejores caldos, gastronomía y dos pasaportes de 15 euros

Imagen de la edición del año pasado de Vino y Tapas en Valladolid. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

La Acera de Recoletos de Valladolid se va a convertir, por segundo año consecutivo, en el gran punto de encuentro para todos los amantes del vino, la alta gastronomía en miniatura y la música, en el evento ‘Vino+Tapas’.

Se trata de una cita que busca consolidar, una vez más, a la ciudad como un referente enogastronómico de primer nivel en el ámbito nacional e internacional.

Así lo han declarado en la mañana de este miércoles, 25 de marzo, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañados por Carlos Yllera, representante de las 5 Denominaciones de Origen y con el miembro de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, David Miranda.

El evento se celebrará del 15 al 17 de mayo de 2026 dentro de la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado ofreciendo una propuesta única a todos los públicos.

‘Vino + Tapas’ contará con una amplia selección de vinos de calidad, elaboraciones de las tapas ganadoras a nivel nacional y mundial, una cuidada programación musical, en directo y gratuita, y una serie de catas dirigidas por las 5 Denominaciones de Origen de la provincia.

‘Vino + Tapas’ permitirá a los asistentes acceder a la oferta vinícola y gastronómica a través de dos modalidades.

Por un lado, mediante la compra de un pasaporte, disponible desde hoy en la web info.valladolid.es y también durante la celebración de la cita en las taquillas habilitadas.

Este pasaporte tendrá un precio de 15 euros y se ofrecerá en dos versiones, nacional y mundial, incluyendo en ambos casos tres pinchos, dos tickets de vino, un guiso, una copa y un portacopas.

Por otro lado, quienes lo deseen podrán optar por la compra individual de tickets con precios de 3,5 euros para las tapas, 2 euros para el ticket de vino y el mosto, y 1 euro para el agua. Un ticket de vino equivaldrá a un vino joven y dos tickets de vino, a un vino crianza.

Vino y experiencias

El apartado enológico será uno de los grandes protagonistas de la cita con la participación de 67 bodegas pertenecientes a las cinco Denominaciones de Origen de la provincia de Valladolid: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Cada una de ellas ofrecerá diferentes referencias, permitiendo a los asistentes diseñar su propio recorrido de maridaje y descubrir la riqueza vitivinícola del territorio.

Además, las Denominaciones de Origen organizarán catas en el interior de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, cuyos detalles se darán a conocer próximamente, ampliando así la oferta de experiencias en torno al vino.

Tapas premiadas: excelencia nacional e internacional

La propuesta gastronómica reunirá seis elaboraciones de primer nivel, correspondientes a los bocados ganadores del ‘Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid’ y del ‘Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid’ en la edición 2025.

El pasaporte mundial incluirá las creaciones:

‘Humo bajo la tapa’ del restaurante Al Dente Enoteca de Australia, hermanado con El Corregidor,

‘Esmeralda’ del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20 y ‘La reina del mar’ de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

Por su parte, el pasaporte nacional ofrecerá:

La tapa ganadora del certamen ‘Milpa’, de Habanero Taquería en Valladolid, ‘Tronko Porko’ del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka y ‘Perdiz, maíz y escabeche’, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

Música en directo y gratuita

La música en directo completará la experiencia en una carpa instalada en la propia Acera de Recoletos, con acceso gratuito.

El viernes 15 actuarán Mr. Kitos a las 20:00 horas y Carlos Areces DJ Set a las 22:00 horas.

El sábado 16 será el turno de Paco Devotion a las 13:00 horas, OscarMina DJ a las 20:00 horas y Sidonie a las 22:00 horas.

El domingo 17, Mr. Kitos volverá a subirse al escenario a las 13:00 horas.

Como novedades en esta edición, destacan la venta anticipada de pasaportes a través de la web, la posibilidad de adquirir tapas de forma individual y la incorporación de nuevas opciones como el mosto, facilitando una experiencia más flexible y accesible para todos los públicos.

‘Vino + Tapas’ está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y la Sociedad Mixta de Turismo, con la colaboración de las Denominaciones de Origen de la provincia, las Rutas del Vino de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

El evento cuenta además con el patrocinio de Caja Rural de Zamora y Solán de Cabras.

Con esta segunda edición, Valladolid reafirma su apuesta por la excelencia enogastronómica y el turismo de calidad, consolidando un evento que combina tradición, innovación y disfrute.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de esta experiencia en diferentes franjas horarias: el viernes 15 de mayo de 20:00h a 23:30h; el sábado 16 de mayo en horario de mediodía, de 13:00h a 17:00h, y de tarde-noche, de 20:00h a 23:30h horas; y el domingo 17 de mayo de 13:00h a 17:00h.