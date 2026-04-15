Abierta la venta de entradas para las cinco catas, a 3 euros cada una, del 'Vino+Tapas' de Valladolid

Valladolid ha iniciado la cuenta atrás para celebrar el 'Vino + Tapas', una de las actividades enogastronómicas y culturales más deseadas de la ciudad del Pisuerga. Este miércoles se ha abierto la venta de las entradas para las cinco catas que se celebrarán durante el evento, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de mayo.

En estas sesiones participarán cada una de las cinco denominaciones de origen de la provincia: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Todas ellas tendrán su propia cata para que el público pueda descubrir y degustar una selección de vinos en esta cita única.

El precio de cada sesión será de 3 euros, aunque habrá una oferta por 12 para quienes decidan asistir a las cinco. Las catas tendrán lugar en la Oficina de Turismo de Valladolid y han sido diseñadas como un espacio de encuentro entre el vino y el público.

Imagen de una cata de una edición anterior del 'Vino+Tapas' de Valladolid

En ellas, la divulgación, el conocimiento y el disfrute se darán la mano. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido sensorial por las cinco DO y descubrirán la personalidad, singularidad e historia de cada una de ellas.

El programa de catas se estructura en dos jornadas, en las que participarán relevantes profesionales del sector vitivinícola que pondrán a disposición del público su experiencia y visión para enriquecer las sesiones.

La programación arrancará el viernes 15 con una cata de la D.O. Toro a las 13:00 horas. Estará dirigida por Rubén Gil Alfageme, director general de la denominación, que mostrará al público las claves de una de las zonas con más proyección en el panorama de nuestro país.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, será el turno de la DO Cigales, cuyo gerente, Raúl Escudero, conducirá la sesión en la que pondrá en valor la diversidad y evolución de sus elaboraciones.

Para el sábado 16 de mayo se han programado tres nuevas sesiones para continuar profundizando en la cultura del vino. A las 11:30 horas llegará el turno para la DO León, de la mano de la sumiller Noemí Martínez, copropietaria del restaurante Trigo, para aportar una mirada cercana y gastronómica a los vinos.

A las 13:00 horas, Álvaro Puras, técnico y responsable de catas del Consejo Regulador de la DO Rueda, desvelará las particularidades de una denominación entre las más reconocidas del panorama español.

Como cierre, a las 19:00 horas, la DO Ribera del Duero será la protagonista de esta última sesión, dirigida por Alberto Tobes, responsable del Servicio de Viticultura y Enología de su Consejo Regulador. Todo ello desde una visión técnica y completa de una de las zonas más emblemáticas del vino español.

Todas las catas cuentan con aforo limitado y la adquisición de ticket de forma previa es obligatoria. Las entradas están a la venta en la página web info.valladolid.es a tres euros cada sesión, con la oferta del bono para las cinco catas programadas.