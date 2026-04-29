La IA no destruirá empleos de forma masiva: expertos en talento apuntan en la UEMC a la transformación del trabajo

El rector de la UEMC, David García López, junto a los expertos en talento participantes en la jornada de este miércoles

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha reunido este miércoles a expertos del ámbito empresarial, institucional y académico en la jornada 'La Inteligencia Artificial y el nuevo paradigma laboral'.

El encuentro se ha centrado en analizar cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, la gestión del talento y el futuro del trabajo.

La cita, desarrollada en el marco del proyecto 'Campus Innova-Sostenible' en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), ha puesto el foco en uno de los grandes desafíos actuales: integrar el potencial de la inteligencia artificial sin perder el valor del factor humano en las organizaciones.

"El mundo está cambiando"

El acto ha sido inaugurado por el rector de la UEMC, David García López, quien ha destacado el papel de la universidad como espacio de reflexión ante los cambios estructurales del empleo.

"El mundo está cambiando y el paradigma laboral también", ha señalado, destacando que "la universidad es el foro donde escuchar, dialogar y comprender cómo evolucionan el talento y el liderazgo en un contexto marcado por la inteligencia artificial".

Por su parte, la concejala delegada especial de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo Alonso, ha subrayado la dimensión del cambio, puesto que "no estamos solo ante una transformación tecnológica, sino ante un cambio profundo del paradigma de la sociedad".

En este sentido, Tomillo ha señalado el reto de las instituciones para "formar a personas preparadas para empleos en evolución, modernizar la administración y acompañar a la ciudadanía con servicios más ágiles y accesibles".

Las personas, "en el centro"

En el plano profesional, Isabel Iglesias Álvarez, directora de Sirania Recursos Humanos y experta con más de 15 años de experiencia en gestión de personas, ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en los recursos humanos, subrayando que el sector vive "un cambio de paradigma sin precedentes".

"El mayor riesgo hoy no es equivocarse, es seguir haciendo lo mismo", ha afirmado, defendiendo la necesidad de evolucionar hacia modelos organizativos centrados en las personas.

La jornada sobre inteligencia artificial, este miércoles en la UEMC

Iglesias incidió en la importancia de definir un uso estratégico de la IA. "Debemos volver a lo básico: situar a las personas en el centro, pero de verdad, y decidir cómo queremos utilizar la inteligencia artificial sin caer ni en el uso indiscriminado ni en el rechazo por desconocimiento", ha asegurado.

En esta línea, la ponente ha defendido avanzar hacia un modelo de "inteligencia híbrida", en el que la tecnología complemente, pero no sustituya, el criterio humano.

Durante su intervención, también se han abordado cuestiones clave como la transformación de los procesos de selección, la atracción y fidelización del talento o el riesgo de deshumanización en las organizaciones.

Todo ello en un contexto laboral marcado por cambios estructurales iniciados tras la crisis de 2008 y acelerados tras la pandemia.

Una "transformación profunda"

Por su parte, Víctor Martínez-Monge, director de Estrategia, Innovación, Desarrollo Corporativo y M&A en Atresmedia, ha ofrecido una visión estratégica sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, destacando que "estamos ante una transformación profunda del trabajo, no ante su sustitución total".

El experto ha señalado que la adopción de estas tecnologías está siendo "sorprendentemente rápida" y ya está generando mejoras de productividad, especialmente en tareas cognitivas, aunque con efectos desiguales según sectores y perfiles.

Una mesa redonda de la jornada de este miércoles en la UEMC

Asimismo, ha advertido sobre los riesgos para los perfiles más junior y ha insistido en que el verdadero reto está en la adaptación.

"La clave no es el rol en sí, sino cómo rediseñamos nuestras funciones para que la inteligencia artificial complemente el talento humano en tareas donde realmente aporte valor", ha asegurado Martínez-Monge.

La UEMC, referente en innovación

La jornada ha continuado con una mesa redonda moderada por el profesor de Innovación de la UEMC Juan Vicente García Manjón.

En la misma se han analizado los principales retos del nuevo paradigma laboral, desde la convivencia entre tecnología y talento hasta las competencias necesarias en el entorno digital.

El encuentro ha finalizado con un espacio de networking entre los asistentes.

Esta iniciativa se enmarca en el ciclo 'Valladolid, un ecosistema innovador en crecimiento' y refuerza la apuesta de la UEMC por conectar la formación universitaria con los grandes desafíos del entorno profesional.

Con este tipo de encuentros, la Universidad consolida su posicionamiento como foro de referencia en innovación, inteligencia artificial y futuro del trabajo, alineado con las necesidades reales del mercado laboral.