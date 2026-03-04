Estudiantes de la UEMC viven el periodismo de guerra en primera persona integrados en una unidad militar

Almunos de Periodismo de la UEMC integrados en las maniobras de la Academia de Caballería de Valladolid

Los estudiantes del 4º curso del Grado de Periodismo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid han podido experimentar cómo es el trabajo de campo de su futura profesión en medio de una guerra mientras están integrados en una unidad militar, lo que se denomina periodismo de guerra 'empotrado' (embedded).

La actividad práctica se ha desarrollado en el marco suscrito entre la UEMC y la Academia de Caballería de Valladolid para este curso académico 2025-2026. La iniciativa se ha integrado en la asignatura de Periodismo Especializado, que está impartida por la profesora Rosa María Arráez.

El alumnado ha podido así experimentar sobre el terreno la que es considerada una de las modalidades más complejas del ejercicio profesional en contextos de conflicto. Una práctica informativa que se lleva a cabo bajo la protección de una unidad militar desplegada en una operación.

Esta modalidad es diferente a la del corresponsal de guerra independiente, que se mueve por las zonas de conflicto sin la cobertura directa de un ejército y da una perspectiva externa de lo que sucede.

El periodismo empotrado trabaja directamente integrado en una unidad militar, bajo sus protocolos propios de seguridad, narrando la realidad de la guerra desde la actuación de las fuerzas que le acogen.

De esta manera, los estudiantes han podido reflexionar sobre los condicionantes informativos, estratégicos y éticos que implica este modelo de cobertura. Los alumnos de la UEMC han estado en el campo de maniobras entre Renedo y Cabezón junto a los cadetes de 1º, 2º y 5º curso de la Academia de Caballería.

Allí, pudieron presenciar ejercicios tácticos de defensa de posiciones, incluso las maniobras en trincheras, operaciones de contrainsurgencia como patrullas, simulaciones de ataque, puestos de observación, escoltas de convoyes o emboscadas, además de prácticas de tiro.

La experiencia inmersiva permite a los futuros periodistas trabajar en un entorno exigente y realista, aplicar criterios de cobertura especializada y entender las dinámicas operativas y comunicativas del ámbito de la defensa, ampliando su formación práctica en uno de los sectores más estratégicos y sensibles del periodismo internacional.

Con la actividad, la UEMC quiere reforzar su modelo académico basado en el aprendizaje experiencial y en la conexión directa con instituciones referentes, para consolidar una formación orientada hacia la preparación de profesionales capaces de desenvolverse en escenarios complejos con responsabilidad, criterio informativo y rigor.