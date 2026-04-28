Mañueco anuncia un circuito pionero que convertirá a Valladolid en capital de la movilidad inteligente

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del Circuito Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes en Valladolid la creación en la ciudad del primer Circuito Urbano de Movilidad Conectada y Ciberseguro, un proyecto pionero en Europa.

De esta forma, la capital vallisoletana será la primera ciudad española en convertirse en un laboratorio a cielo abierto en ciberseguridad, gracias a este proyecto que ha sido impulsado por la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl).

Se trata de una iniciativa que cuenta con 3,5 millones de inversión para su desarrollo, cofinanciados en un 75% con Fondos Next Generation a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

El proyecto se desarrolla a través de un convenio de colaboración firmado entre Ayuntamiento de Valladolid y la Junta en noviembre de 2024.

En virtud del mismo, la ciudad establece el uso de un mapa de vías públicas y recursos urbanos para permitir el desarrollo de un laboratorio a cielo abierto enfocado en ciberseguridad que impulsará la movilidad inteligente en un entorno urbano real.

El proyecto tecnológico será liderado por los equipos del Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid, en virtud de la unión temporal de empresas formada por Renault Group (70%) y Orange (30%) en colaboración con Atos, Thales, GMV y Air Institute.

La iniciativa permitirá el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico urbano, posicionando a Valladolid como referente en movilidad conectada y segura.

Movilidad inteligente

Mañueco ha señalado que este proyecto refleja el "potencial" de Castilla y León para liderar iniciativas innovadoras y contribuir activamente "a la transformación del sector de la automoción".

Y ha hecho hincapié en que consolida a Valladolid como "un enclave estratégico en el ámbito de la movilidad inteligente, conectada y segura".

Además, ha indicado que esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por "impulsar la movilidad inteligente en una tierra estrechamente vinculada a la automoción".

"Fabricantes y proveedores podrán ensayar en condiciones reales el desarrollo del vehículo autónomo y conectado, en convivencia con el tráfico habitual y con todas las garantías de seguridad", ha destacado.

Por otro lado, el presidente de la Junta en funciones ha asegurado que "es un ejemplo del éxito de la colaboración público-privada como una herramienta clave para hacer posibles proyectos innovadores al servicio de las personas".

Mañueco ha incidido también en la "importancia estratégica" de la automoción para Castilla y León, en un contexto internacional "marcado por la incertidumbre y los retos de competitividad".

Y ha reiterado el compromiso de la Junta con las empresas y los trabajadores de este sector, a través de "diferentes medidas dirigidas a reforzar la competitividad empresarial, facilitar la financiación, impulsar la innovación y favorecer la inversión".

Todo ello, con el objetivo de "garantizar el futuro de la automoción en la Comunidad".

Iniciativa pionera en Europa

Este proyecto, pionero en Europa, está incluido en el proyecto Retech-Ciberseguridad cofinanciado por la Junta con un 25% y Fondos Next Generation de la Unión Europea en un 75% a través del Incibe.

Tiene como objetivo desplegar un circuito urbano conectado a cielo abierto en Valladolid, en el que se integrarán tecnologías de última generación, para garantizar la seguridad de la conectividad V2X (Vehicle-to-Everything).

Este espacio se concibe como un entorno real de validación de soluciones para fabricantes y proveedores de automoción, posicionando a Castilla y León, y a Valladolid, como "referente internacional en movilidad conectada y segura".

El circuito estará disponible para vehículos equipados con tecnología V2X, que podrán recibir avisos en el interior del vehículo sobre situaciones de riesgo: peatones en ángulos ciegos, cruces peligrosos y obras.

También para vehículos no equipados, que serán detectados de forma puntual a través de cámaras.

Un proyecto que tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un Centro de Excelencia en Ciberseguridad aplicada a la Movilidad Conectada en Castilla y León.

Desarrollo e impacto

El proyecto seguirá un calendario definido, con fases que incluyen el diseño, desarrollo, implementación y validación del Centro de Excelencia, que se completará antes del 30 de junio de 2026.

Posteriormente, el circuito se desarrollará en un entorno urbano real y, finalmente, se llevará a cabo una fase inicial de operación y mantenimiento durante dos años.

A partir de esa fecha el circuito se cederá al Ayuntamiento de Valladolid con la intención de que este proyecto tenga continuidad a largo plazo identificando nuevas oportunidades.

Durante su desarrollo, Valladolid experimentará algunos cambios visibles en la ciudad a lo largo de un recorrido que incluirá: Avenida de Salamanca, Paseo Isabel la Católica, Paseo de Zorrilla, Avenida de Madrid y Avenida de Zamora.

En este entorno está prevista la instalación de 15 unidades de comunicación V2X (Unidades de carretera), principalmente en postes de cámaras de control de tráfico, de las cuales ya se han instalado 12 unidades.

Además, se instalará un panel de información de la velocidad de circulación y cuatro cámaras para control de velocidad, información de aparcamiento y protección de peatones.

En paralelo, se trabajará en el desarrollo de casos de uso que permitirán mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico urbano, beneficiando a la ciudadanía al mismo tiempo que se posiciona a Valladolid como referente europeo en movilidad conectada.

Nuevo centro de control

Este centro de control, que estará ubicado en instalaciones municipales, es un centro de operaciones que controlará todas las infraestructuras urbanas y vehículos eléctricos conectados (VEC).

En este centro se van a utilizar tecnologías punteras en comunicaciones móviles, procesamiento distribuido, sensorización urbana y arquitectura de servicios para habilitar un entorno de validación cooperativa sobre movilidad conectada:

Contará con conectividad con implementación de una red 5G con cobertura específica en la zona urbana; con una infraestructura Edge Computing (MEC), con despliegue de nodos MEC urbanos, con capacidad de procesar eventos V2X en tiempo real.

También con Sistemas de Transporte Inteligentes Cooperativos que permiten el intercambio en tiempo real de información entre vehículos, infraestructura vial, peatones y redes para mejorar la seguridad, la eficiencia del tráfico y reducir el impacto ambiental.

Y, por último, con una plataforma de datos y servicios, alineado con estándares europeos, integración de sistemas municipales mediante adaptadores de datos y pasarelas de internet de las cosas.