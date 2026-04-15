Mañueco promete crear 2.000 empleos tecnológicos al año y aumentar en un 15% las inversiones en innovación

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la cumbre Salamanca Tech Summit 2026, este miércoles David Arranz ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este miércoles a crear 2.000 empleos tecnológicos al año e incrementar en un 15% las inversiones en programas de innovación. "Queremos ser vanguardia", ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha pronunciado así durante la inauguración de la tercera edición de Salamanca Tech Summit, donde ha incidido en la apuesta decidida de la Junta por convertir a la Comunidad en "un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa".

El objetivo, según ha destacado, es "impulsar la innovación y el talento como pilares clave para el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo".

"Somos una tierra de oportunidades para jóvenes formados en profesiones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas", ha señalado, destacando el peso que tiene el sector tecnológico en el empleo de Castilla y León, que genera "cerca del 6% del total".

Y ha señalado que el objetivo es "seguir creciendo para generar 2.000 puestos de trabajo más al año en este ámbito, afianzando a Castilla y León como tierra de empleo especializado y de calidad".

Impulsar la competitividad

Además, ha destacado que, entre 2018 y 2025, Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma española en progreso en el Índice Regional de Innovación Europea y la primera en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según el INE.

Además, se sitúa dentro del Top 5 en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB.

En este contexto, Mañueco ha señalado que el Gobierno autonómico contempla "incrementar un 15% las inversiones en programas de innovación y tecnología en todos los sectores económicos y en los servicios públicos".

Atraer empresas

El presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en la necesidad de seguir favoreciendo la llegada de empresas que "impulsen proyectos de futuro" en sectores estratégicos con gran potencial en Castilla y León.

En este sentido, ha indicado que la colaboración entre administración y sector privado es clave para convertir las oportunidades en "proyectos reales".

En esta línea, ha recordado el compromiso conjunto del Ejecutivo, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca para desarrollar un nuevo distrito tecnológico empresarial en la capital del Tormes, concebido como un "amplio espacio urbano con instalaciones punteras".

Un espacio que irá dirigido a albergar "iniciativas vinculadas a la ciencia, la investigación y la tecnología, y configurado como un ecosistema de innovación, emprendimiento y generación de empleo que contribuya a la retención y atracción de talento".

Un ambicioso protocolo de colaboración

Esta iniciativa queda enmarcada en una estrategia más amplia iniciada hace cuatro años mediante un "protocolo de colaboración entre las tres instituciones".

Además, se ha ido ampliando con nuevos proyectos como la incubadora Abioinnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o el Puerto Seco de Salamanca, con su plataforma logística intermodal, entre otros.

Finalmente, Mañueco ha subrayado que Castilla y León, cuenta "con el mejor sistema educativo de España y uno de los diez mejores del mundo".

Y ha destacado que es también "la segunda comunidad con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado a nivel nacional, la tercera en estudiantes de máster, y la tercera en retención de talento, según la Fundación Cotec".

"Seguiremos volcándonos en ser capaces de atraer empresas tractoras que sigan invirtiendo y apostando por proyectos de futuro en nuestra tierra. Queremos hacer de Salamanca un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa", ha incidido.

Mañueco ha hecho hincapié en que "las sociedades más desarrolladas apuestan claramente por el ámbito de la investigación, la educación y la tecnología". "Nosotros queremos estar en la vanguardia de las sociedades más desarrolladas", ha zanjado.