Mañueco celebra los 700.000 usuarios de Buscyl, ejemplo de "gestión eficaz de los servicios públicos": "Somos referentes"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto conmemorativo del modelo del transporte de viajeros 'Buscyl' Nacho Valverde Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este martes, 7 de abril, la entrega de la tarjeta Buscyl número 700.000 desde su puesta en marcha ahora hace un año. "Es lo que nos distingue, una gestión eficaz de los servicios públicos", ha apuntado.

Así lo ha trasladado durante un acto conmemorativo celebrado en la Casa de Cultura de Valverde del Majano (Segovia), donde ha situado este modelo del transporte de viajeros gratuitos como uno de los logros que hacen de la Comunidad "punto referente para la gestión pública en toda España".

Para Mañueco, el acto de este lunes es el testimonio del "éxito de una iniciativa" que se traduce en la gratuidad de 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas de transporte público colectivo para todos los empadronados en la Comunidad.

"Hemos apostado hace un año por un modelo todavía más sostenible, más económico y que fuera vertebrador del territorio", ha incidido. Con los datos sobre la mesa, ha considerado que este objetivo se ha conseguido después de que esto antes de su puesta en marcha "fuera impensable".

En esta línea, ha destacado que son 700.000 las personas que "simbolizan el respaldo al modelo de transporte colectivo que hemos implantado y por el que hemos apostado", habiéndose producido ya en torno a 9 millones de viajes gratuitos desde entonces.

"Eso es calidad de vida para todas las personas", ha precisado. La iniciativa, según Mañueco, perseguía "varios efectos positivos" como la mejora de la movilidad, facilitando el acceso a lo que, a su juicio, es un "servicio público esencial".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto conmemorativo del modelo del transporte de viajeros 'Buscyl' Nacho Valverde Ical

"Hemos conseguido generar un ahorro a las familias en sus desplazamientos, algo especialmente relevante en estos tiempos de más inflación", ha subrayado.

Con la implantación de Buscyl, ha apuntado que también se ha incentivado la sostenibilidad ambiental "al hacer que haya menos coches en nuestras carreteras" y, también, una "mejora de la cohesión territorial y un mayor empadronamiento en Castilla y León que contribuye a asentar población".

Además, ha recordado que en el último Consejo de Gobierno de la Junta se ha acordado destinar 5 millones de euros más al transporte público en autobús de la Comunidad para hacer frente al aumento de demanda, reforzando las líneas, y al incremento de los precios de los carburantes.

Por último, Mañueco ha hecho hincapié en la necesidad de "seguir en esa línea de avanzar en el progreso de la sociedad, en el bienestar de las personas, en la libertad de que vivan donde quieran y en la igualdad de oportunidades".

"Nadie tiene ninguna duda del éxito de esta iniciativa. Nadie tiene duda de que el transporte público colectivo es un auténtico servicio público de primer nivel", ha zanjado.