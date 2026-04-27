Coloquios con escritores, juegos y un escape room: la Diputación de Valladolid celebra los 40 años de sus bibliobuses

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la presentación del programa de actividades por el 40 aniversario del servicio de bibliobuses de la Institución Provincial, este lunes en Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este lunes un completo programa de actividades para conmemorar el 40 aniversario del servicio de bibliobuses de la Institución Provincial.

Las actividades principales tendrán lugar en cuatro municipios de la provincia vallisoletana representativos del recorrido del bibliobús.

En concreto, se celebrarán en Villalba de los Alcores los días 8 y 9 de mayo, en Quintanilla de Onésimo los días 15 y 16 de mayo, en Rueda los días 22 y 23 de mayo y en Fuensaldaña los días 29 y 30 de mayo.

Encuentros con escritores

Los viernes, a las 19:30 horas, se celebrarán encuentros con autores seguidos de coloquios abiertos, una oportunidad para que los lectores puedan conversar directamente con los escritores invitados.

Así, el día 8 de mayo en Villalba de los Alcores, será el turno de Emilio del Río, doctor en Filología Clásica, divulgador y autor de obras como Latin Lovers o Carpe Diem.

El 15 de mayo, en Quintanilla de Onésimo estará Rubén Abella, escritor y autor de novelas como La sombra del escapista o Ictus.

En Rueda, el 22 de mayo, la novelista Carla Montero, autora de títulos como La tabla esmeralda o El viñedo de la luna, será la encargada de realizar el encuentro en Rueda.

Finalmente, el 29 de mayo, en Fuensaldaña, estará presente J. Enrique Hernández Campos, escritor vallisoletano de literatura juvenil y narrativa de aventuras.

El Festival del Libro

Los sábados se celebrará un Festival del Libro en horario de mañana y tarde, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas. A lo largo del día habrá distintas propuestas pensadas para todos los públicos.

Quienes se acerquen podrán participar en juegos de gran formato inspirados en cuentos y libros, crear chapas personalizadas, grabar pequeñas historias o lecturas en un micrófono abierto, aportar su recomendación al 'gusano lector' o participar en talleres de marionetas.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante su intervención

También se ha programado un 'Escape Room Literario' para jóvenes de entre 12 y 18 años, que tendrá lugar entre las 17:00 y las 18:30 horas.

Esta actividad plantea distintos retos y enigmas relacionados con el mundo de los libros.

La jornada se cerrará con una celebración titulada 'Feliz Cumpleaños Bibliobús', de 20:00 a 21:00 horas, con música y una tarta conmemorativa.

La organización de las actividades del 40 aniversario ha supuesto una inversión de 17.956,40 euros, a lo que se suman 11.050 euros destinados a la compra de nuevos libros para el servicio.

"Una realidad imprescindible"

El presidente de la Diputación de Valladolid ha afirmado que "cumplimos 40 años de una idea que en 1986 parecía una aventura, y que hoy es una realidad imprescindible para nuestros municipios: los bibliobuses de la Diputación de Valladolid".

Íscar ha definido el servicio como "cuatro décadas de cultura sobre ruedas" que han "transformado el paisaje de nuestro medio rural".

El interior de uno de los bibliobuses de la Diputación de Valladolid

Y ha recordado que el proyecto arrancó con dos vehículos en 1986 y que actualmente cuenta con cuatro bibliobuses que recorren la provincia a través de 36 rutas periódicas.

Ha destacado además que "el servicio de bibliobús es, para muchos de nuestros mayores, el evento de la quincena".

Y ha añadido que "es, en definitiva, un instrumento que une a nuestros vecinos y una herramienta fundamental contra la despoblación".

En este sentido, ha defendido que "si queremos pueblos vivos, necesitamos pueblos con servicios efectivos y, sin duda alguna, el servicio de bibliobús es punta de lanza en la batalla de dotar a nuestros vecinos de los mismos servicios que tienen los habitantes de la capital".

40 años

En la actualidad, el servicio de bibliobuses llega a más de 150 pueblos, además de las dos residencias de la Diputación, Doctor Villacián y Cardenal Marcelo, y 56 centros escolares.

Sus rutas tienen una periodicidad quincenal y tienen como objetivo garantizar el acceso a la lectura en el medio rural.

Desde 2009, los bibliobuses están integrados en la red Rabel y cuentan con el carné único de las Bibliotecas de Castilla y León, lo que permite acceder a todos los servicios de la red.

Su fondo está compuesto por 75.000 volúmenes, incluyendo libros, revistas, vídeos, audiolibros, recursos electrónicos y dispositivos de lectura digital.

En el último año, el servicio ha registrado 27.636 visitantes y más de 31.000 préstamos.

Centros escolares

Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se han desarrollado talleres artísticos en los 56 centros escolares atendidos por el servicio, dirigidos al alumnado de infantil y primaria, estos talleres han permitido a los niños elaborar dibujos que servirán como base para el diseño exterior de los bibliobuses.

La actividad ha tenido muy buena acogida en los centros y entre los alumnos, y en estos momentos se están recopilando los trabajos para su posterior uso en la rotulación de los vehículos.