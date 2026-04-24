La Diputación de Valladolid pide a la CHD acabar con la tala de árboles en el Canal y el PSOE exige la disolución de Sodeva

Imagen del pleno de la Diputación de Valladolid de este viernes, 24 de abril.jpeg

La Diputación de Valladolid, tras aprobar la propuesta del PP este viernes en el pleno provincial, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que frene las talas de árboles en el Canal de Castilla y que estos sean protegidos.

La propuesta pretendía defender el arbolado y el valor patrimonial, paisajístico y medioambiental del Canal de Castilla tras las recientes actuaciones de "tala masiva" que ha impulsado la entidad encargada de gestionar la cuenca del río Duero.

La institución provincial invita a la CHD a que reconsidere sus actuaciones previstas y en ejecución, para así reducir significativamente la eliminación de árboles. Por otro lado, solicitan que se revisen los criterios técnicos aplicados, buscando alternativas para compatibilizar la seguridad hidráulica con la conservación paisajística y patrimonial.

Por otro lado, también se aboga por la plantación de especies que no generen afecciones al vaso del canal, apostando por su ubicación en el Camino de Sirga y escogiendo ejemplares de mayor porte que contribuyan a la recuperación del paisaje tradicional sin perder la identidad y el microclima.

El acuerdo incluye a su vez instar al Ministerio de Cultura que valore el impacto de estas actuaciones sobre el patrimonio histórico, ya que el Canal de Castilla está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y a promover las medidas de protección pertinentes.

Por último, exigen a la CHD que cumpla con el mantenimiento integral del Canal de Castilla, contemplando la conservación de esclusas, el vaso central, el arbolado y los bienes patrimoniales asociados.

Todo ello con el objetivo de garantizar su preservación como recurso cultural, turístico y medioambiental de primer orden. El acuerdo será trasladado a la CHD, el Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

La digitalización del control del agua

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado por unanimidad la proposición del PSOE, con enmienda del PP, para llevar a cabo un proyecto complementario al Perte del Agua que permitirá la instalación de contadores digitales en todos los municipios y entidades locales menores.

Tendrá lugar una vez se finalice y se evalúe la inversión que está actualmente en ejecución, asegurando de esta forma el correcto funcionamiento de los sistemas ya implantados, con el fin de avanzar en la modernización y eficiencia en la gestión del agua en todo el territorio.

La unanimidad, igualmente con enmienda del PP, se ha mantenido tras aprobar la proposición de Toma La Palabra para mejorar la accesibilidad universal de las personas sordas en actos institucionales y servicios de la Diputación de Valladolid.

La iniciativa contempla intérpretes de Lengua de Signos en actos oficiales y la incorporación progresiva de ventana de interpretación en contenidos audiovisuales y digitales, además de subtítulos.

También se elaborará un protocolo para garantizar la accesibilidad en eventos desde su planificación y se incrementará la financiación de los servicios de interpretación a través de convenios con entidades sociales.

"Disolución inmediata de Sodeva"

Por otro lado, el PSOE ha rechazado las cuentas de Sodeva y ha exigido su disolución "inmediata" durante el pleno ordinario de este mes de abril ante la falta de una "respuesta convincente" que han venido solicitando al equipo de Gobierno provincial, liderado por Conrado Íscar.

"Viendo determinadas actuaciones, nos van quedando cada vez más claras las razones de dicha continuidad", ha deslizado el portavoz socialista, Francisco Ferreira.

En este sentido, ha resaltado que la sociedad "no está cumpliendo los fines para los que fue creada", ocupándose de "solo" dos como son la gestión de los centros turísticos y la de los polígonos sin ocupación de empresas de la Diputación".

"Las parcelas sin ocupar en los polígonos se están deteriorando y perdiendo valor", ha advertido Ferreira. Asimismo, ha recordado que el Tribunal Económico Administrativo Central "anuló una de las principales razones de la creación de la sociedad, las ventajas fiscales, rechazando la devolución del IVA".

El caso de Meseta Ski, según destacan los socialistas, ha provocado que sus ruinas sigan "deteriorándose sin un plan que les ponga fin después de provocar pérdida del 50% del valor de la sociedad y la dilapidación de cientos de miles de euros en vigilancia".

Para el PSOE, la situación económica de Sodeva "es la imagen fiel de una sociedad que, a día de hoy, no tiene razón de ser y es ilógico apostar por su continuidad" y han zanjado que "todo lo que hoy hace (Sodeva) puede hacerlo la Diputación de Valladolid.