Las siete empresas vallisoletanas que van a lucir marca ante 200.000 personas en el GP de Jerez

• Siete empresas vallisoletanas acercarán sus productos a más de 200.000 asistentes en la VIP Village del circuito jerezano.

Alimentos de Valladolid y la Milla de Oro del Vino estarán muy presentes en el GP de Jerez que se celebra este fin de semana.

Por tercer año consecutivo, ambas marcas estarán presentes en uno de los eventos deportivos más importantes de España: la celebración del Gran Premio de motociclismo que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Esta cita es una parada obligada para los amantes del motor y congrega cada año a más de 200.000 personas durante los días de competición, de las cuales se espera que al menos 100.000 asistan a la gran jornada final del próximo domingo.

En este contexto de máxima visibilidad, Alimentos de Valladolid ejercerá, por tercera vez, como patrocinador de la Fanzone Vip Village durante todos los días del evento.

Varios productores locales ofrecerán sus productos en una de las zonas más emblemáticas del trazado jerezano, garantizando que la excelencia vallisoletana llegue a los paladares más exigentes.

Además del impacto publicitario en los diferentes soportes oficiales de la prueba —que incluye presencia en redes sociales, pantallas de vídeo, corners publicitarios, marcaje de ropa del personal y soportes de gran tamaño—, la marca tendrá un protagonismo especial en el catering VIP Village.

En concreto, serán siete las empresas que participen de forma directa en esta acción promocional: El Pescador de Villagarcía, Bodegas Ébano, Bodegas Yllera, Quesería La Cruz del Pobre, Pescaderías La Alondra, Grupo Puerta Grande y Bodegas Sinforiano.

La participación institucional se completa con la puesta en marcha de diferentes activaciones que incluirán experiencias enoturísticas vinculadas directamente a la Milla de Oro del Vino.

Estas acciones, asociadas a la marca Alimentos de Valladolid, están orientadas a dinamizar el espacio y generar una interacción constante con el público asistente.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid continúa apostando decididamente por la promoción del producto local y el desarrollo del enoturismo, logrando posicionar a la provincia en escenarios de gran impacto y proyección internacional.