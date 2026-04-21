La Diputación de Valladolid regará de proyectos a los ayuntamientos con una "inversión sin precedentes"

Conrado Íscar presenta los planes de gasto corriente y provinciales junto a Sonia Alonso y Víctor Alonso

La Diputación de Valladolid va a dotar a los ayuntamientos de la provincia de una "inversión sin precedentes" que alcanza los 33,4 millones de euros con la aprobación este próximo viernes, 24 de abril, del Plan de Gasto Corriente 2026 y los Planes Provinciales 2026-2027.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, junto al vicepresidente y diputado de Hacienda, Personal y Régimen Interno, Víctor Alonso, y la diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios, Sonia Alonso, ha presentado sendos planes en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

Los ha presentado después de que, en sesión extraordinaria, ambas comisiones dictaminasen favorablemente con respecto a sendos planes. El de Gasto Corriente contará con una dotación de 10 millones de euros y los Planes Provinciales aumentarán su cuantía a 23,4 millones, un 15% más con respecto al bienio anterior.

Estos segundos "regarán de nuevos proyectos a nuestra provincia" y ambos planes se aprobarán en la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Valladolid este viernes.

La aprobación definitiva de los planes persigue "dos objetivos" que se marcaron en la institución provincial al inicio de mandato. Uno de ellos la simplificación administrativa en la reducción burocrática.

Precisamente, el Plan de Gasto Corriente aglutina distintas líneas y ayudas que en ejercicios anteriores se gestionaban por separado como pueden ser el fondo de actividades, el plan de libertad de gasto o el plan de mantenimiento de los planes provinciales.

Con la presente convocatoria se pretende cubrir "la mayor parte" de los gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia. Se mantendrán, según ha explicado Íscar, las siete líneas de ayudas que integran el fondo de actividades destinadas a respaldar servicios deportivos, juventud, socioculturales u ocio y tiempo libre, entre otros.

La principal dotación, con más de 8,4 millones de euros, será la línea G, que permite a los ayuntamientos destinar los fondos con una "amplia flexibilidad" al gasto corriente del Capítulo II y al de personal del Capítulo I, "facilitando una cobertura de necesidades municipales prioritarias".

Los módulos de reparto serán los siguientes: 18.425 euros fijos y 12,05 por habitante a poblaciones de igual o menos de 300 vecinos; 12.165 euros fijos y 32,51 euros por habitantes para los que superen los 301 habitantes; y 18.425 euros fijos y 12,5 euros por habitante para las entidades locales menores.

Por otro lado, Conrado ha destacado que los Planes Provinciales han movilizado una "inversión sin precedentes" al aumentar hasta los 23,4 millones de euros la dotación presupuestaria, frente a los 20,3 millones del bienio anterior.

Todos los municipios recibirán 42.000 euros fijos más 82,25 euros por habitante. En el caso de los núcleos separados, la cuantía fija será de 28.000 euros.

Por secciones, el 26% de la inversión total, más de 6,2 millones, se destinará a obras de pavimentación, mientras que la urbanización de calles y plaza contará con más de 3,8 millones de euros.

La mejora de instalaciones deportivas estará dotada con el 13,7% del presupuesto, poco más de 3 millones, y las obras relacionadas con el ciclo del agua recibirán 2.214.000 euros, un 9,7%.

El cambio de luminarias superará los 500.000 euros y habrá más de 260.000 euros para destinar a cementerios y consultorios médicos.

Asimismo, también se contemplan obras en casas consistoriales, marquesinas, para recibir terrenos, eliminar amianto, espacios wifi y, en definitiva, "muchas iniciativas escogidas por las corporaciones".

La inversión provincial se dividirá en 11,7 millones para cada año. "Seguimos avanzando y siempre defendiendo y entendiendo y la libertad y autonomía de los municipios, que es la razón de ser de estas convocatorias provinciales", ha zanjado Conrado.