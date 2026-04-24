Valladolid y Sevilla sellan una gran alianza cultural: el centenario de la Generación del 27 y la Feria del Libro

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, durante la presentación en Sevilla de la Feria de San Pedro Regalado, este viernes

Valladolid y Sevilla sellan una gran alianza cultural. La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado la capital hispalense, donde ha mantenido varios encuentros con representantes del Consistorio y la cultura sevillana.

Unas reuniones que han tenido como objeto intensificar las relaciones culturales entre Sevilla y Valladolid, en especial, con motivo de la Feria del Libro, la conmemoración del centenario de la Generación 27 y la promoción del Ateneo Cultural 'Valladolid Ciudad Taurina'.

Carvajal ha mantenido una reunión con el presidente de la Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez, y su vicepresidente, David González, para propiciar una colaboración, con vocación de continuidad, de las Ferias del Libro de ambas ciudades.

Carvajal, además, ha asistido a una recepción oficial por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la concejala de Turismo y Cultura, Ángela María Moreno, y el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes.

En su transcurso, han tomado contacto para colaborar en la organización de un acto conmemorativo con motivo del centenario de la Generación 27 que se celebra el próximo año.

La Generación del 27

La concejala también se ha encontrado con el Ateneo de Sevilla, que acogió el homenaje a Luis de Góngora para conmemorar el tercer centenario de la muerte del autor del Siglo de Oro, que dio a conocer a una generación irrepetible de poetas y escritores como la Generación del 27.

Valladolid contribuyó al surgimiento de este movimiento poético, estético e intelectual que revolucionó la literatura española en el siglo XX.

La ciudad fue hogar y espacio de influencia de figuras fundamentales de este movimiento como Jorge Guillén, primer Premio Cervantes (1976), y Pedro Salinas, ambos profesores en la Universidad de Valladolid durante los años 20.

También de la vallisoletana Rosa Chacel, Premio Nacional de las Letras.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, durante la presentación del Ateneo Cultural 'Valladolid Ciudad Taurina', este viernes en Sevilla

El Ayuntamiento de Valladolid quiere que la ciudad tenga un papel protagonista en la conmemoración de esta efeméride dado el relieve de su papel como espacio fundacional de la Generación del 27, no solo por su acogida a poetas esenciales, sino por haber propiciado un clima cultural fértil para el pensamiento y la creación.

Ateneo Cultural y San Pedro

Coincidiendo con la Feria Taurina de Sevilla, Carvajal y los representantes de la empresa Tauroemoción, han presentado en el Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla los contenidos de la Feria de San Pedro Regalado, que se celebrará en Valladolid entre los días 10 y 17 de mayo.

Un acto enmarcado en la programación del Ateneo Cultural 'Valladolid Ciudad Taurina', que en este caso tiene como objetivo darse a conocer en las principales ciudades taurinas del país.

En esta presentación han participado la concejala, el CEO de la empresa Tauroemoción, Alberto García, y el torero Mario Navas, uno de los protagonistas de San Pedro Regalado.

Durante la presentación, Carvajal ha explicado con detalle la actividad del Ateneo y ha destacado la relevancia de la tauromaquia en la ciudad de Valladolid durante la Feria de San Pedro Regalado, una de sus dos grandes citas taurinas.

La concejala ha recordado las palabras de García Lorca sobre la lidia que justificó el toreo como referente cultural y seña de identidad.

"La tauromaquia no entiende de ideologías y en Valladolid queremos mostrar la trascendencia que tiene con actos culturales que se desarrollan durante todo el año", ha asegurado Carvajal durante su intervención.