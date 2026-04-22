Carnero confirma que seguirán multando en la polémica ZBE de Valladolid: “No podemos dejar de sancionar”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha informado en la mañana de este miércoles, 22 de abril, de la situación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad del Pisuerga. “No podemos dejar de sancionar”, ha asegurado el regidor vallisoletano.

El alcalde de Valladolid ha dado a conocer el informe de los servicios jurídicos emitido en relación con la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones para suspender o no el régimen sancionador y ha informado de que “hemos iniciado hoy la apertura del plazo para la consulta previa de la nueva ordenanza”.

Fue en octubre de 2024 cuando entró en vigor la ZBE en Valladolid que fue recurrida por la Asociación Liberum y por Ecologistas en Acción.

“El 16 de marzo se emitió una sentencia que declaraba nula dicha ordenanza de ZBE por motivos formales. El 30 de marzo, el pleno aprobaba una moción para iniciar actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores con principio de cautela y prudencia”, ha señalado Carnero.

Fue entonces cuando la Alcaldía solicitó un informe al secretario que le ha sido entregado hoy. La primera de las premisas que marca dicho documento es la “obligatoriedad de Valladolid de contar con una Zona de Bajas Emisiones que hay que cumplir”, como ha afirmado Carnero.

“La sentencia no es firme. Está abierto el plazo del recurso de casación y esto va a hacer el Gobierno municipal. Interponer el recurso de casación. Mientras la sentencia no adquiera firmeza la ordenanza se aplica en su totalidad. No podemos dejar de sancionar, y tampoco no ejecutar las impuestas o devolver importes”, ha afirmado Carnero.

El recurso lo impondrán por “formalización jurídica” porque desde el Ayuntamiento se cree que “la Zona de Bajas Emisiones está adecuadamente hecha” y por eso “vamos a recurrir”.

“La motivación del recurso viene porque vamos a proceder a establecer una nueva ordenanza acorde con el tiempo actual. No podemos aprobarla sin tener vigente la actual. La ley exige que tengamos una Zona de Bajas Emisiones vigente”, ha añadido.

El alcalde defiende una nueva ordenanza "más equilibrada, eficaz y adaptada a la realidad". El Ayuntamiento abre la consulta pública hasta el 31 de mayo de 2026 de la misma para "incorporar la experiencia acumulada y las mejores prácticas de otras ciudades".

Conclusiones

Jesús Julio Carnero ha añadido que “vamos a regular una nueva zona sin que tenga que ver con el recurso” para “tener una nueva Zona de Bajas Emisiones acorde a las necesidades actuales”.

“No podemos suspender el procedimiento sancionador. Si lo hiciéramos, no tendría efecto. Entraría la Ley de Tráfico que establece que cuando se incumple se acomete una infracción grave. No podemos suspender la Zona de Bajas Emisiones”, ha añadido el regidor.

Por tanto, “no existe amparo legal que posibilite anular las multas impuestas” y “se seguirá sancionando” porque “no procede suspender el régimen sancionador” desde el “ámbito jurídico no es posible”, la “sentencia está recurrida en casación” y el Ayuntamiento “ya trabaja en la tramitación de la nueva ordenanza”.

“Vamos a actuar por los intereses de los vecinos de Valladolid. Aplicamos el orden y la ley. Hay una Zona de Bajas Emisiones Vigente. Está anulada y vamos a recurrir y mientras trabajamos en la nueva”, ha añadido Carnero.

Ayudas y palabras de Carvajal

El alcalde de Valladolid ha señalado, además, que en el caso de “hicieran otra cosa” en relación a la suspensión de las multas “se pondrían en riesgo las ayudas a la movilidad”.

Sobre la nueva ordenanza ha señalado que “vamos a hacer de forma ordenada” y con una “consulta previa desde hoy y hasta el 31 de mayo” para que “sea acorde a la nueva realidad de la sociedad”. No ha querido dar plazos ni hablar de perímetros.

“No podemos hacer otra cosa que mantener el régimen sancionador. No creo en la Zona de Bajas Emisiones, pero voy a seguir la Ley. Si no aplicamos las multas nos quedamos sin ayudas”, ha añadido el primer edil.

Carnero no ha querido entrar a valorar las palabras de Irene Carvajal sobre la “quiebra de confianza” en el Gobierno municipal y ha añadido que “no tiene miedo a nada” sobre una posible ruptura del Gobierno municipal.

Además, ha apuntado, que por la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, en la actualidad, transitan un 3,8% de los vehículos sin etiqueta y solo el 0,25% son sancionados. Son un total de 50 al día.

Recurrir al Supremo, nueva ordenanza y suspender sanciones

Era el pasado 30 de marzo, en el pleno del Ayuntamiento de dicho mes, cuando se aprobaba la moción conjunta de los grupos municipales de PP y Vox sobre la suspensión de dichos procedimientos sancionadores.

El alcalde de Valladolid anunciaba en dicha sesión una estrategia basada en tres líneas de actuación para abordar la sentencia judicial conocida en ese mes de marzo que tumbaba la Zona de Bajas Emisiones y cuestionaba su validez por un defecto formal.

En su intervención, el regidor subrayaba que el Ayuntamiento “no compartía el fallo” y anunciaba “la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo”. “Vamos a recurrir la sentencia porque, respetándola, no estamos de acuerdo con ella”, añadía, defendiendo que el efecto señalado “no existe”.

Además, de forma paralela, aseguraba que se iba a “impulsar una nueva ordenanza” adaptada al “contexto normativo actual” porque las Zonas de Bajas Emisiones está “en constante evolución”. Afirmaba que “estamos ante una norma jurídica en construcción”.

Como tercera vía, añadía que era “urgente” articular una “solución legal” que “permita dejar de imponer sanciones de manera inmediata” siempre “respetando el principio de legalidad y asegurando la correcta gestión de las ayudas europeas vinculadas a la ZBE”.

“Los servicios jurídicos saben de la urgencia para que dejemos de imponer sanciones”, señalaba.

Una “quiebra de confianza” para Vox

La teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, anunciaba este martes el cambio de guion en lo que tenía que ver a la aplicación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones que el Tribunal Superior de Justicia tumbaba por un defecto en su tramitación.

Informaba de que el equipo de Gobierno, del que forma parte Vox, “no suspenderá el régimen sancionador” en una medida que “contradice el compromiso adquirido con la ciudadanía” tras la moción conjunta aprobada en el pleno del pasado mes de marzo.

Una decisión que genera una fractura visible entre los socios de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, PP y Vox. Carvajal confirmaba el cambio de postura de los populares tras una reunión con Jesús Julio Carnero.

“Pese a que el alcalde prometió la suspensión del régimen sancionador y así lo entendió la ciudadanía, el Partido Popular, tras estudiar la cuestión, se sitúa en la línea de no suspender dicho régimen”, aseguraba la portavoz de Vox en el consistorio vallisoletano.

Para Vox la decisión supone una “alteración de lo pactado”. “Para nosotros es una quiebra de confianza en esta cuestión”, afirmaba Carvajal que insistía en la “importancia de la palabra dada a los ciudadanos” tras “haber hecho público el compromiso de anular las multas”.

“A mí me vale tanto un trato con un choque de manos como elevarlo a escritura pública ante un notario”, sentenciaba visiblemente enfadada.