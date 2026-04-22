Valladolid ofrece dos autobuses a Burgos tras el devastador incendio que arrasó media flota: “Es una ciudad hermana”

A la izquierda, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, muy preocupada a las puertas de la nave incendiada. A la derecha, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero

El incendio que arrasó en la madrugada del martes las cocheras municipales de Burgos y dejó 39 autobuses calcinados ha provocado ya los primeros gestos de apoyo institucional desde otras capitales de Castilla y León.

Entre ellos, el del Ayuntamiento de Valladolid, cuyo alcalde ha confirmado que se puso en contacto con la regidora burgalesa nada más conocer la noticia para ofrecer ayuda ante un golpe que ha dejado muy tocado el transporte urbano de la ciudad.

“A las 8 de la mañana oí en una emisora de radio local la noticia, y en ese instante llamé a la alcaldesa, me quedé asombrado, porque imagínense que nos pasa a nosotros una circunstancia así”, ha relatado Jesús Julio Carnero, visiblemente impactado por la magnitud del suceso.

Según ha explicado el alcalde consultó con el gerente de Auvasa para valorar las posibilidades reales de colaboración.

La primera respuesta no dejaba demasiado margen, dado que los vehículos de la flota vallisoletana estaban ya prestando servicio con normalidad en la ciudad. Aun así, las conversaciones continuaron durante toda la mañana hasta abrir una vía de apoyo concreta.

Fruto de esas gestiones, Valladolid ha logrado poner sobre la mesa la cesión de al menos un autobús a Burgos, con la posibilidad de ampliar esa ayuda a un segundo vehículo si ello no compromete el funcionamiento diario del servicio vallisoletano.

El alcalde ha querido subrayar que esa colaboración seguirá abierta en los próximos días, en un momento especialmente delicado para Burgos, que ha perdido prácticamente la mitad de su flota operativa.

El fuego, declarado en torno a las 2.30 horas en las cocheras de la carretera de Poza, afectó a 39 vehículos de un total de 79 y obligó a reorganizar de urgencia la movilidad urbana, con varias líneas fuera de servicio y el resto funcionando bajo mínimos. Además, un trabajador de unos 60 años resultó herido leve por inhalación de humo.

“Estamos colaborando con la ciudad de Burgos y vamos a seguir haciéndolo, como no puede ser de otra manera. Desde aquí queremos acompañarles ante un hecho tan dramático como es la pérdida de la mitad de la flota de autobuses urbanos de una ciudad hermana como Burgos”, ha añadido.

Las palabras del regidor vallisoletano llegan después de una jornada crítica en Burgos, donde la alcaldesa, Cristina Ayala, activó un gabinete de urgencia para afrontar una situación que el propio Ayuntamiento ha situado entre sus máximas prioridades.

Las cocheras y el taller han quedado con una afección total, mientras el servicio municipal de autobuses apenas pudo sacar 31 vehículos a la calle en las primeras horas tras el siniestro.