El PSOE pide al Ayuntamiento abrir las 24 horas el parking del mercado de Las Delicias y mejorar el espacio de Renfe

El PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid que abra las 24 horas el aparcamiento del mercado de Las Delicias, que mejore el espacio cedido por Renfe y que impulse un aparcamiento provisional en la Ciudad de la Comunicación.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado este viernes que llevará estas tres medidas, dirigidas a "solucionar" los problemas de aparcamiento del barrio, al próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará el próximo lunes, 27 de abril.

"Ante la moción del Grupo Popular, se plantean soluciones concretas no solo al espacio de Renfe sino para solventar los problemas de aparcamiento que tienen los vecinos del barrio Delicias", ha señalado el PSOE, que ha asegurado que las presentará como enmiendas de adición.

La primera de ellas pedirá al Ayuntamiento que acondicione "de forma inmediata" la parcela que tiene cedida gratuitamente por Renfe desde 2021 y que viene prestando servicio a la ciudad como aparcamiento provisional.

Además, ha propuesto al Consistorio que abra "de forma inmediata al público durante las 24 horas" el aparcamiento del mercado de Las Delicias, "el cual gestionará Auvasa".

Y ha pedido al Ayuntamiento que "acondicione de forma inmediata" la parcela municipal situada entre las calles Boston, Orlando, Adolfo Suárez y Lecce para "dar servicio a los vecinos como aparcamiento provisional".

"Resolver los problemas"

El PSOE ha recordado que las tres acciones "son susceptibles de ejecución, porque dependen exclusivamente del Gobierno presidido por Carnero".

El Grupo Municipal Socialista ha reivindicado el aparcamiento "público y abierto a todos los vecinos las 24 horas al día".

"Esta es la propuesta del Grupo en el mercado de las Delicias, donde debe haber un trato preferente para los industriales y clientes durante el horario comercial y también para todos los vecinos del barrio", ha señalado.

Y ha asegurado que su iniciativa, "además de atender las necesidades de quienes trabajan y compran en el mercado, está encaminada a resolver los problemas que tienen los ciudadanos que pretenden aparcar en este entorno del barrio de Las Delicias".