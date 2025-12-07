Polémica por el caos que generan las obras de la red de calor en Parquesol: “Está perfectamente señalizado”

Continúa la polémica por las obras de la red de calor en Parquesol. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado “falta de control” y “hay dificultad para acceder al Centro de Vida Activa” lo que “provoca problemas de seguridad vial”.

“El acceso principal al Centro de Vida Activa de Parquesol está plagado de zanjas, vallas, maquinaria y otros elementos que limitan y dificultan el tránsito de las personas mayores y todos los ciudadanos que cada día acuden al edificio que también alberga la biblioteca del barrio”, afirman los socialistas a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añaden que estos “problemas no son exclusivos de esta zona comprendida entre las calles Ciudad de la Habana y Enrique Cubero”.

“En la calle Hernando de Acuña se están produciendo, desde la semana pasada, episodios caóticos porque la calle está cortada en el lado de bajada al centro y el carril bidireccional habilitado en la otra parte, lejos de ser una alternativa segura, se ha convertido en una fuente de problemas”, afirman en el comunicado. El carácter de los problemas, según denuncia públicamente el Grupo Municipal Socialista, tiene que ver “con la seguridad vial”.

Además de los conductores, señalan, “están afectados los peatones, que tienen que cruzar una calle mirando de reojo a ambos lados en el carril de doble dirección”. Es una vía “con más de trescientos metros sin un paso de peatones”. También los viandantes “tienen que estar pendientes del tránsito de vehículos en los carriles cortados porque sí está habilitada la entrada a los garajes. Por si fuera poco, los contenedores se han trasladado a la mediana de la vía, generando aún más dificultades”, añaden los socialistas.

“¿Se acordarán los vecinos de Parquesol en mayo de 2027 de quién es el responsable del a generado en este barrio desde que hace más de dos años comenzaran las obras de la red de calor”? Es la pregunta que lanza Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, tras recorrer junto a los concejales del grupo las zonas de barrio “más damnificadas por la falta de planificación y control”.

“La responsabilidad es de Carnero y el equipo de gobierno PP-Vox que están demostrando su incapacidad para resolver los problemas que los vallisoletanos sufren a diario. Está claro que ni se enteran de lo que ocurre en los barrios”, añade.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista recuerda que los “perjuicios derivados de las obras de la red de calor ya lo sufrieron hace meses los vecinos de Villa de Prado y Huerta del Rey, ante la indiferencia del equipo de gobierno”. En Parquesol “las obras se prolongan desde hace más de dos años sin ninguna coordinación ni previsión”. “Es otro ejemplo de la mala gestión de Carnero”, concluye Pedro Herrero.

Contestación del concejal

Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, ha respondido a las acusaciones de los socialistas en la mañana de este domingo, 7 de diciembre.

“Es triste comprobar, en relación con las obras de la red de calor de Parquesol, que al Grupo Municipal Socialista solo le mueve la revancha y una actitud negativa sin plantearse alternativas. Se conoce que las obras son necesarias y están perfectamente señalizadas”, ha afirmado Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal ha añadido el PSOE “intenta generar dudas y alarma innecesaria” para afirmar que “se está desarrollando la obra más importante en los últimos tiempos para Valladolid que es creación de la red de calor” con la finalidad de “sostenibilidad y eficiencia energética” y también para “abaratar costes para las comunidades de propietarios”.

“Se verá en el momento de su finalización, que ya está cercano. Las principales calles ya se han ejecutado y se verá el fin último que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Parquesol de forma sustancial. Nos gustaría que el PSOE se sumara y no adoptara el berrinche sin asumir que ya no gobiernan en la ciudad de Valladolid”, ha finalizado Gutiérrez Alberca.